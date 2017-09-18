Виктор Шептий прокомментировал результаты выборов в муниципалитетах, где «ЕР» отозвала кандидатов

Виктор Шептий считает, что «Единая Россия» не зря отозвала кандидатов с выборов в местные думы. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня члены регионального политсовета «Единой России» подвели итоги избирательной кампании. Напомним, прямым голосованием были избраны выдвинутые «ЕР» губернатор Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, три главы сельских поселений, а также 528 депутатов в 49 муниципальных думах. Кроме того, в ходе текущей избирательной кампании партия впервые отозвала своих кандидатов на выборах в местные думы Богдановича и Серова и, по словам секретаря реготделения Виктора Шептия, результатом осталась довольна.

— Отзыв наших кандидатов в муниципальные думы позволил показать хорошие результаты на местных и губернаторских выборах. В Богдановиче новый состав думы способен вести конструктивную работу в муниципалитете. По-этому оставляем за собой право иногда применять эти экстренные меры. Хотя, я думаю, что больше депутатов мы отзывать не будем, — сказал Виктор Шептий.

Напомним, в Богдановиче местное отделение «Единой России» накануне выборов в местную думу отозвало 9 кандидатов из 20 выдвинутых партией — тех, кто принимал незаконное решение об избрании главы муниципалитета, которое впоследствии было отменено судом. В результате в новый состав думы прошло только пять «единороссов» — остальные мандаты достались 13 самовыдвиженцам, кандидату от ЛДПР и кандидату от «Справедливой России». Председателем думы был избран Юрий Гринберг, заместителем — Владимир Колмаков — оба шли в думу как самовыдвиженцы.

В Серове с выборов в местную думу был снят экс-управляющий Северным округом Владимир Овчинников, который «был замечен в поддержке оппонентов». По результатам выборов в муниципальную думу прошёл 21 кандидат от «Единой России» и 4 самовыдвиженца. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе думы, заседание, на котором будет избран заместитель председателя думы, пройдёт во вторник, 19 сентября. Полномочия председателя думы до избрания нового главы сохранятся у мэра Серова Елены Бердниковой (по уставу муниципалитета глава Серовского ГО одновременно возглавляет местную думу).