Единороссы Заксобрания одобрили кандидатуры членов правительства

Заседание Правительства Свердловской области. Фото: областной департамент информполитики

На заседании фракции «ЕР» в Заксобрании Свердловской области депутаты поддержали четыре кандидатуры членов правительства региона, внесённые губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает пресс-служба ЗССО.

Глава региона предложил вновь назначить Владимира Тунгусова первым заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора, Алексея Орлова — первым заместителем губернатора, Галину Кулаченко — заместителем губернатора — министром финансов Свердловской области и Андрея Злоказова — министром социальной политики региона.

— Мы эффективно взаимодействовали с Владимиром Георгиевичем Тунгусовым с 2016 года. Он лично выступил с 11 докладами перед депутатами по различным вопросам. Наше взаимодействие по реализации тех программ, которые инициирует правительство и лично губернатор, будет и в дальнейшем выстроено конструктивно, — сказала, выступая на фракции, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.