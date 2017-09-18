Политика 18 сентября 2017, 19:23

Единороссы Заксобрания одобрили кандидатуры членов правительства

Заседание Правительства Свердловской области. Фото: областной департамент информполитики

Заседание Правительства Свердловской области. Фото: областной департамент информполитики

На заседании фракции «ЕР» в Заксобрании Свердловской области депутаты поддержали четыре кандидатуры членов правительства региона, внесённые губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает пресс-служба ЗССО.

Глава региона предложил вновь назначить Владимира Тунгусова первым заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора, Алексея Орлова — первым заместителем губернатора, Галину Кулаченко — заместителем губернатора — министром финансов Свердловской области и Андрея Злоказова — министром социальной политики региона.

— Мы эффективно взаимодействовали с Владимиром Георгиевичем Тунгусовым с 2016 года. Он лично выступил с 11 докладами перед депутатами по различным вопросам. Наше взаимодействие по реализации тех программ, которые инициирует правительство и лично губернатор, будет и в дальнейшем выстроено конструктивно, — сказала, выступая на фракции, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

  • Опубликовано в №173 от 19.09.2017 
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