«Мы — уральцы, нам всё по силам!»

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вручила Евгению Куйвашеву символ главы региона — губернаторскую цепь. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Сегодня в екатеринбургском Театре эстрады состоялась церемония инаугурации избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на которой глава региона зачитал присягу и официально вступил в должность.

Свидетелями церемонии стали около 700 человек — члены областного правительства, депутаты Законодательного собрания и Госдумы, члены Совета Федерации, представители судебной власти, мэры, почётные граждане региона, промышленники, религиозные деятели.

Фото: Владимир Мартьянов

В фойе гостей встречали курсанты Суворовского военного училища в парадной форме, здесь же, на первом этаже, играл живой оркестр. Возле здания театра расстелили красную ковровую дорожку, по которой Евгений Куйвашев и проследовал к месту инаугурации.

Началась церемония с выступления председателя Избирательной комиссии региона Валерия Чайникова. Он сказал, что «прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными» и вручил Евгению Куйвашеву удостоверение губернатора Свердловской области, а председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина — знак губернатора.

Слова присяги Евгений Куйвашев произнёс, не заглядывая в текст. Эти же слова он произносил пять лет назад, когда впервые вступал в должность.

— В течение срока своих губернаторских полномочий я сделаю всё необходимое, чтобы уральцы поверили в серьёзность намерений власти преобразовать к лучшему жизнь в регионе, — заявил тогда губернатор.

Фото: Владимир Мартьянов

Именно работа в течение этих пяти лет, по словам Евгения Куйвашева, позволила поставить куда более амбициозную задачу на следующую пятилетку — вывести Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по всем важнейшим социально-экономическим показателям, в том числе — по качеству жизни людей.

— Считаю, что каждый голос, отданный за меня на выборах губернатора Свердловской области, — это голос в поддержку «Пятилетки развития». В течение ближайших пяти лет в рамках программы «Пятилетка развития» Свердловская область должна совершить качественный рывок по всем показателям, всем отраслям хозяйственного комплекса региона и параметрам жизни людей. Как глава региона, практик и хозяйственник я отчётливо вижу масштабы стоящих перед нами задач, — отметил Евгений Куйвашев в своём выступлении, поблагодарив за поддержку избирателей и единомышленников. — Ещё раз спасибо вам за доверие. Мы с вами единая команда, мы — уральцы, а это значит — нам всё по силам! И мы обязательно достигнем успеха!

Фото: Владимир Мартьянов

Затем настал черёд поздравлений. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий зачитал поздравительный адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева и от себя добавил: «Пятилетку развития» будем реализовывать вместе!»

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Аркадий Чернецкий огласил приветствие спикера Совфеда Валентины Матвиенко, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл зачитал послание от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников — от председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Евгений Куйвашев признался, что сегодня у него «совершенно особенный день — радостный, памятный и очень ответственный». К слову, в этот же день церемонии инаугурации глав, победивших на выборах 10 сентября, состоялись ещё в пяти регионах России. Одновременно с Евгением Куйвашевым в должности вступили руководитель Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель Томской области Сергей Жвачкин, глава Рязанской области Николай Любимов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Прямая речь Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской области: — Утверждение избранного губернатора в должности — это очень важное событие в истории области. 10 сентября наши граждане подавляющим большинством проголосовали за уверенность в завтрашнем дне. И эту уверенность они связывают с Евгением Владимировичем Куйвашевым. У нас есть всё для движения вперед: уверенный, современный, умный лидер, дееспособная, развивающаяся система органов власти, эффективная система органов местного самоуправления, прочная социальная и экономическая база, активное и ответственное гражданское общество. И в последующие пять лет, я думаю, мы будем решать ещё более сложные задачи. Только вместе мы можем справиться с теми вопросами, которые ставит перед нами время, которые перед нами и перед обществом ставит Президент Владимир Владимирович Путин. Фото: Владимир Мартьянов Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации РФ, первый губернатор Свердловской области: — Сознаюсь, я долго переживал за судьбу Свердловской области, когда уступил власть в 2009 году. Но когда вас назначили и избрали губернатором первый раз, я успокоился. Я увидел человека, который способен руководить такой сложной областью. Ваша работа в течение пяти лет позволила мне убедиться, что я не ошибся. Все эти пять лет вы действительно вели область вверх, все пять лет область показывала серьёзный прирост во многих сферах. Что касается будущих пяти лет — мне очень нравится ваша амбициозная программа. Сегодня ситуация позволяет взяться за реализацию этой трудной задачи — подняться на третье место в России, выполнив пятилетний план. Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации РФ: — Победа на этих выборах была совершенно закономерной, поскольку это был результат предыдущей пятилетки. Люди смогли оценить результаты вашей личной работы, ваш вклад в движение области вперёд и в то, чтобы в ней царил социальный межэлитный мир. Но вместе с тем это была и оценка той программы, которую вы предлагаете. Уверен, что в ближайшие пять лет вы приложите все усилия, чтобы развитие продолжалось. Фото: Владимир Мартьянов КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский: — Позвольте не отходить от традиции и зачесть послание, обращённое от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Сердечно поздравляю вас с избранием на пост губернатора Свердловской области. Поддержка, оказанная вам жителями, является свидетельством доверия за прежние годы трудов в регионе. Выражаю вам искреннюю признательность за сложившееся соработничество органов местной власти с епархиями Екатеринбургской митрополии и надеюсь на дальнейшее развитие это полезного взаимодействия». Вы второй избранный губернатор нашей области. От себя желаю, чтобы уральский дух никогда не оставлял вас, а в сердце — никогда не входила временность губернаторского служения. Великие дела можно делать только с великими устремлениями и большим взглядом на большие перспективы. Бог вам в помощь. Фото: Владимир Мартьянов Виктор ШЕПТИЙ, первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, секретарь регионального отделения «Единой России», зачитывая поздравительный адрес от Дмитрия Медведева: «За время работы в качестве губернатора Свердловской области вы зарекомендовали себя компетентным руководителем, который хорошо понимает проблемы региона и может предложить их эффективное решение. Доверие, которое вам оказали жители области на выборах — ещё одно тому подтверждение. Рассчитываю, что ваша работа на ответственном посту послужит повышению уровня жизни людей и стабильному развитию Свердловской области». Пётр СОКОЛЮК, председатель совета муниципальных образований области, глава Ивдельского ГО: — От лица и по поручению глав муниципалитетов Свердловской области разрешите поздравить вас с безоговорочной победой на выборах губернатора. За пять предыдущих лет вы создали такую рабочую атмосферу, когда не то что не выполнить поручение, а даже плохо работать стало просто стыдно. Даже если есть объективные причины, в первую очередь мы думаем о том, как бы не подвести вас. И это многого стоит. В добрый путь, наш капитан!