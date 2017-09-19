В свердловском Заксобрании начались заседания комитетов

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина уверена, что качественная работа в комитетах обеспечивает спокойное рассмотрение законопроектов на заседаниях парламента. Фото: Павел Ворожцов

В Законодательном собрании Свердловской области прошли заседания первых пяти профильных комитетов, где были рассмотрены проекты законов и постановлений, которые касаются предпринимательства, социальной сферы и природопользования. Ожидается, что они будут вынесены на Заксобрание 25 сентября, однако пока повестка заседания не обнародована.

В числе рекомендаций комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству — создание автономной некоммерческой организации «Проектный офис ЭКСПО-2025», который будет заниматься проектной документацией для освоения территории, где предполагается строительство инфраструктуры для организации международной выставки. А депутаты комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды вынесут на заседание законопроект, касающийся внесения изменений в областной закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». Изменения, в частности, позволят увеличить предельные размеры земельных участков, которые могут быть бесплатно переданы Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам орденов Славы.

Подводя итоги первого года работы депутатского корпуса в новом составе, председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина отметила слаженную, конструктивную работу коллег в комитетах.

— Сегодня я с удовлетворением отмечаю, что комитеты очень серьёзно, глубоко рассматривают все законопроекты, все вопросы. Привлекают исполнительные органы власти, и общественность, и бизнес, чтобы вопрос не имел возражений и претензий не столько со стороны депутатов, сколько со стороны общественности. Эта качественная работа и обеспечивает такое спокойное рассмотрение на заседании Законодательного собрания, — отметила Людмила Бабушкина.