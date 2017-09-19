«Оценивали не партию, а меня». Из 794, избранных в местные думы, только 2 — представители непарламентских партий

Если Роман Нечкин в прошлом составе думы Невьянского ГО не работал, то Андрей Аникьев будет работать в думе Полевского ГО уже второй созыв подряд. Фото: из личных архивов кандидатов

В единый день голосования за мандаты в муниципальных думах в Свердловской области боролись 88 кандидатов из семи непарламентских партий — «Партии РОСТА», «Патриотов России», «Родины», «Российской экологической партии «Зелёные», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Российского общенародного союза» и партии «Достоинство». Однако пробиться в местные парламенты удалось только двум кандидатам — от «Патриотов России» и «Зелёных».

«Зелёные»

В полевскую думу второй раз избрался кандидат от партии «Зелёные» Андрей Аникьев. Ещё двух представителей партии в этот раз полевчане не поддержали. Хотя в прошлом созыве думы работало сразу три депутата от партии «Зелёные», а в выборах участвовало четыре кандидата. Всего в этом году региональное отделение партии выдвинуло шесть кандидатов, помимо Полевского — в Асбестовском ГО.

— В партии я состою около пяти лет, решил вступить перед предыдущими выборами. Конечно, во время избирательной кампании я сталкивался со сложностями, но не из-за того, что представляю непарламентскую партию. Люди к моей партийной принадлежности относились адекватно, потому что оценивали не партию, а меня — по моим личным заслугам, — рассказал «ОГ» Андрей Аникьев. — Я шёл на выборы по десятому округу, куда входят сельские территории, и встречался с селянами. Я руководитель фермерского хозяйства, поэтому люди меня хорошо знают. По опыту работы в прошлом созыве не думаю, что у нас может возникнуть какое-то недопонимание с единороссами и представителями других партий. У нас нет чёткой работы по партийным фракциям, мы больше взаимодействуем по решению конкретных вопросов в территориях.

«Патриоты России»

Второй счастливчик — кандидат от «Патриотов России» Роман Нечкин — избрался в думу Невьянского ГО. В прошлом созыве представителей непарламентских партий не было. На выборах за мандаты, помимо него, боролся ещё один представитель «Патриотов России», а также кандидат от «Партии РОСТА», два кандидата от «Российского общенародного союза» и представители парламентских партий.

Оперативно связаться с Романом Нечкиным «ОГ» не удалось. Согласно данным, опубликованным на сайте облизбиркома, Роман Борисович преподаёт музыку в школе посёлка Таватуй. Интересно, что в прошлом году он участвовал в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму — шёл по Нижнетагильскому одномандатному округу № 171.

«Патриоты России» в этом году также планировали получить мандаты в думах Нижнего Тагила и Первоуральска. Примечательно, что в первоуральской думе в прошлом году была представлена целая фракция от этой партии, а на выборы по одномандатным округам заявились 23 кандидата. Представитель фракции прошлого созыва Галлий Гарипов даже переизбрался в новый созыв, но уже от партии «Справедливая Россия».

Как ранее пояснял «ОГ» политолог Сергей Мошкин, получение мандатов в муниципальных думах даёт партиям возможность участвовать без сбора подписей на выборах в Законодательное собрание. Ранее таким инструментом уже пользовались партии «Зелёные», «Народная партия», «За женщин России», «Партия пенсионеров за справедливость», выдвигая своих кандидатов в Заксобрание области.