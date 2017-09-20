Заксобрание рассмотрит проект по поддержке «обманутых дольщиков»

По данным облправительства, сейчас в области насчитывается 18 проблемных объектов. Дольщики и пайщики 12 из них собрались на митинг в минувшие выходные. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо инициировали законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков со стороны государства.

На первом в осенней сессии заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах».

Речь идёт о продлении для жителей Свердловской области возможности быть включёнными в реестр нуждающихся в поддержке государства граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. По действующему закону срок включения в перечень ограничивался датой первое января 2017 года. Людмила Бабушкина и Валентин Лаппо предлагают продлить срок включения на два года — до первого января 2019 года.

— В 2011 году мы одними из первых в Российской Федерации приняли закон, который коротко можно назвать «Об обманутых дольщиках». Мы прописали статус данной категории пострадавших граждан, определили меры государственной поддержки, которые дали очень хорошие результаты. Однако недобросовестные застройщики находят новые схемы мошеннических действий, поэтому закон корректировался в 2013, 2014, затем в 2015 и 2016 годах, чтобы защитить наших граждан. На встречу с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым 16 сентября 2017 года пришли в том числе граждане, которые не включены в реестр нуждающихся в поддержке. Поэтому и появился наш законопроект, позволяющий оказать дополнительную поддержку государства новым обманутым дольщикам, — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл митинг, который собрал пайщиков и дольщиков 12 объектов незавершённого строительства. Всего в Свердловской области насчитывается 18 проблемных объектов - два объекта уже заселены, ещё пять будут сданы до конца года. Накануне митинга был создан координационный совет, в который вошли представители правительства, правоохранительных и надзорных органов. Региональный минстрой разработал план-график мер по решению проблем пайщиков на третий квартал текущего года. Губернатор Евгений Куйвашев призвал инициативные группы пайщиков совместно с координационным советом отработать алгоритмы решения для каждой стройплощадки.