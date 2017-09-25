Партия Меркель лидирует на парламентских выборах в Германии

Фото: официальная страница Ангелы Меркель

В Германии подводят итоги выборов в бундестаг (парламент страны), прошедших в воскресенье. По официальным предварительным результатам, которые опубликовал вчера председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер, с результатом в 33 процента голосов лидирует консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС, сообщает ТАСС.

Явка избирателей на выборах в Германии составила 76,2 процента. За места в депутатском корпусе Германии боролись 42 политические партии. В парламент, по предварительным данным прошли шесть из них. Следом за партийным альянсом ХДС/ХСС идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Мартина Шульца, которую поддержали 20,5 процента немцев. На третьем месте — ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6 процента голосов. Свободную демократическую партию поддержали 10,7 процента избирателей, «зелёных» — 8,9 процента, а Левую партию — 9,2 процента.

После объявления данных экзитполов СДПГ заявила о намерении уйти в оппозицию, поэтому парламент будет сформирован из блока ХДС/ХСС, свободных демократов и «зелёных».