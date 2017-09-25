Состав правительства области будет известен к концу октября

Кандидатуры первых вице-губернаторов и ключевых министров губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил вчера депутатам лично. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области началось формирование нового состава правительства. Напомним, после инаугурации губернатора Евгения Куйвашева все члены кабмина ушли в отставку и сейчас занимают посты руководителей министерств и заместителей губернатора с приставкой «исполняющий обязанности». Вчера стали известны имена первых членов обновлённого правительства — на заседании Заксобрания области депутаты поддержали кандидатуры, предложенные губернатором на ключевые должности областного правительства.

Результат доверия

С просьбой «поддержать кандидатуры для дальнейшей работы» выступил лично губернатор Евгений Куйвашев. Затем председатель Заксобрания Людмила Бабушкина по очереди объявляла голосование по каждому, предварительно предлагая депутатам задать вопросы. Но ни вопросов, ни нареканий у парламентариев не оказалось. Показательно, что когда на трибуну пригласили кандидата на пост первого вице-губернатора Алексея Орлова, кто-то из зала даже выкрикнул: «В добрый путь». В результате каждому из четырёх претендентов депутаты высказали своё одобрение.

Таким образом, Алексей Орлов сохранил за собой пост первого заместителя губернатора, курирующего деятельность правительства области по управлению социально-экономическим развитием региона. Владимир Тунгусов продолжит работать в должности первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора, который будет заниматься вопросами общественно-политической стабильности в регионе. В должности замгубернатора — министра финансов по-прежнему будет работать Галина Кулаченко. Пост министра социальной политики сохранил Андрей Злоказов.

Напомним, необходимость согласования ключевых членов правительства с депутатами Заксобрания прописана в Уставе Свердловской области. Помимо первых вице-губернаторов, министров финансов и социальной политики, должна быть согласована кандидатура министра по управлению госимуществом, однако кандидатуру последнего Евгений Куйвашев пока не предложил.

— К концу октября будут известны все кандидатуры членов правительства, — заявил губернатор. — Я не скрою, что в структуре кабинета министров будут некоторые структурные изменения, я над этим сейчас работаю. Кроме того, как было сказано на недавней встрече президента с губернаторами, будет апробация назначения на конкурсной основе. Сейчас мы прорабатываем модель и все необходимые документы.

Ещё до инаугурации губернатора оставались вакантными посты руководителей трёх министерств. Экс-министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских в конце августа был избран главой Сысертского ГО, экс-министр экономики и территориального развития Дмитрий Ноженко в апреле возглавил Ленинский район Екатеринбурга. А экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков в ноябре прошлого года письменно отказался от исполнения обязанностей министра до снятия выдвинутых против него обвинений о коррупции.

Мнение Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области: — Такое быстрое рассмотрение кандидатур, практически без вопросов, говорит о том, что предыдущий период первые заместители губернатора, министр финансов и министр социальной политики конструктивно работали с Законодательным собранием, решали все вопросы, слышали депутатов, уточняли все необходимые моменты. Евгений Владимирович предложил кандидатуры сильных руководителей, которые способные решать задачи программы «Пятилетка развития».

Резонансные вопросы

Кроме этого в повестке первого заседания Заксобрания осенней сессии было около 30 вопросов. Большинство из них касалось приведения областного законодательства в соответствие федеральным нормам. Но рассмотрено и несколько резонансных вопросов.

ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИКОВ. Депутаты приняли поправки в областной закон «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах». Это законодательная инициатива Людмилы Бабушкиной и председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентина Лаппо о продлении срока включения граждан в реестр обманутых дольщиков до 2019 года.

— Нужно ужесточать меры к тем, кто недобросовестно строит жильё. И я думаю, что те предложения, которые у нас формируются в том числе в комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политике, будут направлены в Государственную думу, — отметила Людмила Бабушкина.

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС. Одобрено внесение изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Они коснутся ответственности предпринимателей за невыполнение квоты по приёму на работу инвалидов и непредоставление сведений в областной кадастр отходов производства и потребления. Теперь, если нарушение допущено впервые, вместо штрафа будет выноситься предупреждение.

НАДЗОР ЗА РАБОТОЙ ТАКСИ. С принятием законопроекта «О внесении изменений в статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области» областное министерство транспорта и связи получило право проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. При проведении проверки специалисты минтранса обязаны использовать специальные проверочные листы.