Третий за неделю губернатор ушёл в отставку

Пока исполняющий обязанности губернатора Красноярского края не назначен. Фото: Алексей Кунилов

64-летний губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушёл в отставку. Об этом в среду он заявил членам правительства, депутатам и руководителям органов государственной власти края.

Исполняющий обязанности пока не назначен. Ротацию глав регионов в Кремле назвали «нормальным востребованным процессом».

С начала недели это уже третий глава региона, который уходит в отставку. В понедельник Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку 66-летнего Николая Меркушкина — исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен 47-летний сенатор Дмитрий Азаров. Во вторник заявление о досрочном прекращении полномочий подал 70-летний Валерий Шанцев — временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен 40-летний Глеб Никитин, до назначения занимавший должность замглавы Минпромторга РФ.

Напомним, на прошлой неделе на встрече с вновь избранными губернаторами Владимир Путин отметил, что среди них много молодых политиков, и это не случайно:

— Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны.