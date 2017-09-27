Госжилстройнадзор предложил, как снизить риски для дольщиков

Алексей Россолов также отметил, что с 1 января 2017 года ни один застройщик не в праве привлекать деньги граждан для строительства, если он не получил заключение о соответствии в органах Госжилстройнадзора. Фото: Павел Ворожцов

Две трети проблемных объектов «дорожной карты», строительство которых ведётся на деньги дольщиков, строится с привлечением жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Об этом вчера на заседании Общественного совета при департаменте государственного жилищного и строительного надзора области заявил исполняющий обязанности директора департамента Алексей Россолов.

— Под флагом снижения цены и всяческих упрощений, людей заманивают на территорию строящихся объектов и уговаривают создать кооператив. Если земля выделена застройщику на ведение строительства с привлечением средств дольщиков — никаких ЖСК быть не должно. В советское время это была группа людей, которая вложила свои паи и получила в местной администрации земельный участок и на нём сама решает, кого ей привлекать в качестве подрядчика, каким образом распоряжаться деньгами. Сейчас эта форма используется для того, чтобы уходить с деньгами от людей. Из 18 объектов, которые вошли в «дорожную карту», две трети связаны с привлечением ЖСК, причём многие из них нет возможности проверить, поскольку они созданы до 2011 года, — сказал Алексей Россолов.

Он также предложил членам Общественного совета оценить комплекс мер по снижению рисков от работы недобросовестных застройщиков, которые департамент направит губернатору Евгению Куйвашеву. Прежде всего, считает руководитель департамента, необходимо снять мораторий на проверки компаний-застройщиков, которые относятся к малому и среднему бизнесу, поскольку это является одной из форм ухода от контроля. Кроме того, сейчас у департамента нет возможности проверки целевого использования средств, привлечённых кооперативами и полномочий по приостановлению деятельности недобросовестных застройщиков в административном порядке — сейчас последнее можно сделать только по решению суда, а этот процесс может затянуться на несколько лет.

— Поднятая проблема «фигового листа», которым прикрываются недобросовестные застройщики, имеет большой социальный резонанс, нуждается в дополнительном регулировании. Беру на себя повышенную ответственность рассмотрения этого вопроса на заседаниях Общественной палаты области, — сказал председатель Общественного совета Андрей Кузьминых.

Напомним, по поручению губернатора в сентябре была подготовлена «дорожная карта» мер по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков. План-график мер, в который вошли 18 объектов незавершённого строительства, был направлен в федеральный минстрой.

В тему На последнем заседании депутаты Заксобрания области одобрили изменение срока подачи заявления для включения в реестр дольщиков до 1 января 2019 года. — Нужно ужесточать меры к тем, кто недобросовестно строит жильё. У нас есть предложения по дальнейшему развитию этого законодательства, которые будут направлены в Госдуму, — заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.