Антон Баков заявил о желании занять участвовать в выборах президента

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Уральский политик и предприниматель Антон БАКОВ, возглавляющий монархическую партию, заявил о своём желании участвовать в выборах президента, которые состоятся в 2018 году. О своей идее разрешить криптовалюты и двух пунктах предвыборной программы Баков рассказал в интервью «ОГ».

— Антон Алексеевич, что вас сподвигло заявить об участии в выборах?

— Наверное, скука нашей провинциальной жизни. Мне уже шестой десяток, есть что сказать людям — не только своим близким, но и миру.

— Можно подробнее узнать о вашей программе?

— Она состоит всего из двух пунктов. Я считаю, что монархический эксперимент в масштабах всей России невозможен, да и не уверен, что он будет удачным. Но можно сделать город-государство из нескольких кварталов в Екатеринбурге в районе Храма-на-Крови. Мы писали об этом письма Владимиру Путину, но инициатива не нашла понимания. Очень сложно выкроить маленький кусочек земли на территории нашей «крохотной» России, поэтому пришлось переключиться на Африку, Океанию и Черногорию. Очень важно сначала пробовать поставить эксперимент в пробирке, а не сразу на людях.

Второй пункт состоит в экспорте монархической идеи. Не стоит поддерживать националистов во Франции и Германии. Я считаю, что будущее за монархией. Россия вполне может экспортировать этот продукт, поскольку коммунистические идеи сейчас невозможно продать даже в Африке на базаре. У меня короткая программа — создание монархического интернационала, он же — священный союз и образование мини-государства во главе с династией Романовых.

— Кого в таком случае вы видите императором?

— Вопрос давно решён. По закону «О престолонаследии» из всех потомков Романовых есть только один, кто имеет на это право — это живущий в Баварии принц Карл-Эмих Лейнинген, император Николай III.

— Какие у вас планы по развитию экономики?

— Не думаю, что придётся приводить в действие какую-то экономическую программу, потому что вряд ли выиграю эти выборы. Но экономика в стране нуждается в значительной либерализации. Необходимо разбудить уснувшую, разбитую, парализованную страхом деловую инициативу, которая ещё живёт на дне души россиян. Меньше опасений, больше авантюризма, больше риска — надо разрешить биткоины и другие криптовалюты.

— Что планируете делать с внешней политикой?

— То же, что и с экономикой. Нет позитивной повестки — позиция России сейчас на международной арене может быть сформулирована тремя словами: «Баба Яга против». Нельзя быть всё время против, надо когда-то быть и за что-то. У нас было огромное преимущество, когда мы экспортировали коммунизм, но этот товар стух. Не знаю, к сожалению или к счастью. Надо придумать что-то новое, и я предлагаю экспортировать идею монархии, потому что это хороший бизнес.