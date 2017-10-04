Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль рассказал об отмене санкций

Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня Генеральный консул Федеративной Республики Германия в г. Екатеринбурге Штефан Кайль и Мария Шюкель-Кайль провели прием по случаю празднования Дня Германского единства.

Это национальный праздник, установленный в честь воссоединения Западной и Восточной Германии. Официально объединение страны произошло 3 октября 1990 года, когда ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. При этом новое государство не создавалось, а на присоединённых территориях была введена в действие конституция ФРГ 1949 года.

Генеральный консул выразил благодарность СССР и России за большой вклад в создание единого немецкого государства. В своей речи г-н Штефан Кайль также коротко обратился к результатам прошедших в Германии парламентских выборов и тому, что «они означают для Российско-Германских отношений. Несомненно, что канцлером останется Ангела Меркель, но в правительстве должна сформироваться новая коалиция, называемая Ямайка. В нее могут войти такие партии, как ХДС-ХСС, свободные демократы и союз 90-х/зеленые. Что касается германской политики по отношению к России, среди представленных в Бундестаге (парламент Германии) партий имеется консенсус по поводу того, что альтернативы хорошим отношениям между Россией и Германией нет. Стабильность в Европе немыслима без или в противостоянии с Россией».

Для наших читателей Генеральный консул Штефан Кайль рассказал о том, какие отношения ждут наши страны:

— Господин Генеральный консул, в своей речи Вы отметили, что после произошедших выборов у парламентских партий в Германии есть понимание важности развития добрых отношений с Россией. Можно ли будет говорить, что будет рассматриваться вопрос о снятии или снижении санкционного пресса?

— Об этом говорить еще рано, это не имеет большого отношения к текущей внутриполитической ситуации в Германии, поскольку коалиция еще не создана. Пока неясно, кто с кем в Бундестаге будет работать вместе. В настоящее время идут переговоры о формировании нового внутрикоалиционного правительства и они будут довольно сложными.

Это связано с тем, что входящие в нее партии имеют разные точки зрения по многим вопросам. Что касается снятия санкций, во многом вопрос зависит от исполнения Минских соглашений, которые должны быть когда то реализованы. Эти вещи взаимосвязаны.

— Речь идет о том, что Россия должна оказать какое то давление на воюющие стороны, но при этом мы знаем, что правительство Петра Порошенко не совсем четко следует этим соглашениям. Можно ли рассчитывать, что Германия окажет давление на Украину для исполнения этого соглашения?

— Безусловно, все партнеры, включая Россию и Украину, должны действовать сообща. Можно сказать, что сейчас в этом процессе наметилось некое движение. Речь идет о инициативе Президента России Владимира Путина, предложившего ввести миротворцев в зону конфликта. Это было интересное, позитивное и конструктивное предложение, которое задало положительное направление процессу. В настоящее время необходимо решить вопрос о мандате миссии, месте их нахождения и зоне ответственности. Если действия в этом направлении будут успешны, тогда можно обсуждать и тему отмены санкций.