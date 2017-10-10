Свердловский путь Александра Буркова: что ждать жителям Омска от нового губернатора

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Свердловский политик Александр Бурков указом Президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Как начиналась его политическая карьера и как он может проявить себя на новом посту — в материале «ОГ».

Свой путь в политике Александр Бурков начал в середине 90-х, избравшись депутатом Свердловской областной думы по Серовскому избирательному округу. Политическая карьера пошла в гору после дефолта 1998 года, когда совместно с Антоном Баковым, бывшим на тот момент директором Серовского метзавода, Александр Бурков создал движение трудящихся «Май». Движение было в большой степени популистским и в ситуации безденежья, задержек зарплаты и экономических проблем набирало очки, становясь эпицентром протестных настроений. В качестве агитации использовались передвижные выставки с навозом, дровами и банками огурцов. Эти «экспонаты» предприятия и колхозы выдавали сотрудникам в счёт зарплаты.

Работа по организации движения «Май» была связана с выборами губернатора Свердловской области, в которых не без успеха участвовал Александр Бурков, впервые заявивший о своих губернаторских амбициях. За кресло главы региона боролись три ключевых политика — действующий губернатор Эдуард Россель, его вечный оппонент Аркадий Чернецкий и Александр Бурков. Первый тур показал несомненный успех принятой стратегии, случилось то, что ранее казалось невозможным — Аркадий Чернецкий выбыл из борьбы, уступив место своему более молодому и амбициозному визави.

Избирательный штаб движения «Май» располагался в здании рядом с главпочтамтом Екатеринбурга, где победу в первом туре праздновали до самого утра. Впрочем, голосование второго тура этой захватывающей кампании не преподнесло сюрпризов, по его итогам безоговорочную победу одержал Эдуард Россель, набравший 63,07 процента голосов избирателей.

Попытка на волне оптимизма губернаторских выборов клонировать опыт движения и выйти на общероссийский простор потерпела крах. Зарегистрированное движение «Мир. Труд. Май» набрало 0,58 процента голосов избирателей, заняв 16-е место из 26. Довольно скоро «майские» игры ушли в небытие, но Александр Бурков успел «запрыгнуть» на них в областную думу, выиграв выборы 2000 года.

Дальнейшую политическую карьеру врио губернатора Омской области связал с партией «Справедливая Россия», где был избран секретарём Свердловского отделения, а в последующем председателем регионального отделения партии. В 2007 и в 2011 годах он становился депутатом Госдумы. В качестве партийного лидера Александр Бурков добился несомненных успехов — под его руководством справедливороссы постоянно занимали первые строчки на выборах в областную думу. На последних выборах в Государственную думу партия показала третий результат, набрав 13,21 процента. Справедливороссы получили 16,85 процента на выборах в Законодательное собрание по партийному списку, заняв второе место. Это один из лучших для эсеров результатов по всей России.

Расспросить Александра Буркова о планах лично не удалось — в день подготовки материала он был недоступен для комментариев. По мнению руководителя Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, свердловскому политику предстоит игра на поле, традиционно занятом в Омской области КПРФ и ЛДПР.

— Назначению предшествовало много факторов. Несомненно, Александр Бурков входил в кадровый резерв и вопрос был лишь в том, на какую область его назначить для того, чтобы он проявил все свои качества. Жизнь показала его способность на равных и с преимуществом конкурировать с представителями этих партий. Впрочем, это назначение вполне может быть временным, — пояснил «ОГ» политолог. Он считает, что назначение нужно рассматривать с перспективами роста в качестве сменщика Сергея Миронова на посту руководителя партии «Справедливая Россия».

Мнение Антон Баков, руководитель «Монархической партии»: — Это очень непростой шаг для человека: переезд в новый незнакомый город, работа во главе чужой, пока очень сложной области. В год пятидесятилетия судьба послала Александру Леонидовичу новое тяжёлое испытание. Бурков — очень сильный человек, и я надеюсь, он справится с этим вызовом судьбы. Мы, его друзья, будем держать за него кулаки.