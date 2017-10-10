Президент Чехии посетит Екатеринбург

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов (справа) пообещал Милошу Земану во время визита в регион продемонстрировать многоплановость чешско-уральского сотрудничества. Фото: областной департамент информполитики

Президент Чешской Республики Милош Земан в рамках своего визита в Россию приедет в Екатеринбург во второй половине ноября. Как сообщает областной департамент информполитики, глава европейского государства подтвердил свой визит на встрече с российской делегацией на площадке 59-й машиностроительной выставки MSV в чешском городе Брно.

Участие в переговорах принимали посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Делегацию Среднего Урала, приехавшую по приглашению министра промышленности и торговли ЧехииЙиржи Гавличека, представляли первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.

— Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать своё обещание, — сказал делегатам господин Земан.

Глава региона Евгений Куйвашев не раз подчёркивал стратегический характер партнёрства Свердловской области и Чехии, который подтверждается ростом товарооборота и успешными примерами производственной кооперации.

— Чешский бизнес активно присутствует во многих отраслях нашей экономики: машино- и станкостроении, энергетике, инфраструктурных проектах. Развивается сотрудничество в сфере авиастроения, производства изоляционных материалов, котельного оборудования. Всё это мы готовы продемонстрировать вам в ходе визита в наш регион, — пообещал президенту Алексей Орлов.

Кстати Сегодня президент Чехии Милош Земан признал Крым потерянным для Украины. «Крым — это уже свершившийся факт, — заявил господин Земан в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы. — Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять». Также чешский политик выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву.