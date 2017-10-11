Рейтинг открытости мэров

Фото: Алексей Кунилов

В последние годы руководство страны уделяет внимание информационной открытости местной власти. Однако в то время как одни мэры охотно выходят на связь с жителями и представителями СМИ, другие руководители напрочь дистанцируются от общения.

Всегда на связи

О том, что главы муниципалитетов должны быть более открытыми для народа, заявил однажды Президент РФ Владимир Путин.

— Муниципальный уровень — это самый близкий уровень власти к людям. Поэтому и руководители муниципалитетов должны быть такими людьми, которых граждане знают лично и могут к ним прийти, поговорить, обсудить, высказать свою позицию по развитию своего посёлка или города, — подчеркнул глава государства и добавил. — Знаю, что их ругают больше всех.

Но зачастую именно нежелание мэров становиться теми, кого «ругают больше всех», приводит к тому, что этой самой открытости им не хватает.

В своё время мастер-класс по политической открытости показали Аркадий Чернецкий, который, будучи мэром Екатеринбурга, еженедельно отвечал на вопросы журналистов и горожан в прямом эфире, и экс-губернатор области Эдуард Россель, сделавший традиционными ежемесячные пресс-конференции.

Показательным примером дружелюбия по отношению к журналистам можно назвать Сергея Бидонько. На звонки журналистов «ОГ» на свой мобильный он охотно отвечал и на посту главы Карпинска, и в должности главы минстроя области. Не изменилось его поведение и после того, как Бидонько стал депутатом Госдумы. Активно с жителями округа и представителями СМИ по телефону и в соцсетях общался экс-глава Новоуральска Владимир Машков, сам журналист по профессии. В прошлом году Владимир Машков получил предложение о работе из Калининградской области. Сейчас он — и.о. заместителя главы администрации Калининграда.

Открытый для общения с прессой мэр Ивделя Пётр Соколюк с прошлого года возглавил Совет муниципальных образований Свердловской области и охотно делится с коллегами советами о том, как всегда быть на связи. Тактика замалчивания проблем, по его словам, ни к чему хорошему не приводит: лучше если о ситуации жители округа или журналисты узнают из первых уст, чем будут додумывать, не добившись ответа.

Открытость в отношениях со СМИ нужна не столько корреспондентам (хотя нам, конечно же, удобнее быстро получить комментарий от первого лица, чем общаться через запросы и посредников), сколько самим мэрам. Контакт с журналистами даёт возможность придать огласке проблему, которую не получается решить иным способом. Простой пример. Не секрет, что программа капремонта на старте шла очень тяжело, мэры открыто жаловались нам на нерадивых подрядчиков и заявляли о желании взять на себя полномочия заказчика работ. «ОГ» посвятила этой теме не один материал. Мэр Кировграда Александр Оськин всячески этому содействовал, однажды даже прислал нам фотографию ржавой строительной будки, которую привёз подрядчик, сделанную на свой мобильный телефон («ОГ» от 23.10.2015 г.). Совместные усилия не прошли даром: в итоге мэры получили эти полномочия, и ситуация стала налаживаться. А Александр Оськин недавно был избран на третий срок. К слову, он всегда берёт трубку и не боится разговаривать на самые разные темы.

«Неуловимые мэры»

К сожалению, такую политику избирают далеко не все. Больше всего недоверием к СМИ грешат мэры-новички.

— Я ещё не успел ничего сделать — как же я буду что-то комментировать? — можно услышать от них. А иногда не добиться и такого ответа: все вопросы приходится решать через приёмные и орготделы, и часто — в письменной форме.

Пожалуй, одна из самых существенных перемен произошла в Арамильском ГО. Новым главой муниципалитета стал экс-депутат Сысертской думы Виталий Никитенко — инаугурация состоялась 30 июня нынешнего года. Прежний глава округа Владимир Герасименко недавно занял пост замминистра транспорта и дорожного хозяйства области. Накануне торжественного вступления в должность «ОГ» обратилась к Виталию Никитенко за небольшим комментарием о планах дальнейшей работы — градоначальник сразу дал понять: «Хотите сотрудничать — будьте готовы согласовывать со мной все мои слова».

Со сменой власти региональные журналисты стали ощущать дефицит информации об Арамиле: если Владимир Герасименко активно комментировал всё, что происходит в муниципалитете, то Виталий Никитенко свою работу предпочитает не афишировать. Кстати, на сайте горадминистрации рядом с контактной информацией о новом главе нет даже его фотографии.

В Асбестовском ГО ситуация, несмотря на смену власти, не изменилась. Весной «ОГ» писала, что не смогла добиться комментария от тогдашнего главы Андрея Холзакова: специалисты приёмной администрации со всеми вопросами отправляли в аппарат думы, а специалисты думы — к советнику главы. После отставки Андрея Холзакова новым мэром стала Наталья Тихонова — до июля текущего года она была главой администрации. Однако на новой должности информационная политика Натальи Робертовны осталась прежней: до сих пор в приёмной главы напрямую с Натальей Тихоновой не соединяют, пока не будет получено согласие от орготдела администрации.

— Политика открытости — свидетельство уверенности руководителя в своих силах, потому что настоящий профессионал всегда слышит другие точки зрения — коллег, журналистов, жителей — и старается учитывать эти мнения в своей работе, — говорит руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. — Если главы регулярно обращаются к населению через СМИ, встречаются с представителями общественности, они могут узнать много интересного. Людям нравится, когда им честно рассказывают: «Вот эту проблему можно отложить, а вот эту будем лоббировать». В этом случае мэры приобретают союзников вместо недоброжелателей. Быть открытым — серьёзная работа, но именно она — залог развития территории.

Три причины закрытости мэров 1. Страх возможных рисков: руководитель опасается, что скажет лишнее, или журналисты и население превратно истолкуют его слова. — Открытость — это всегда риски, но именно она обеспечивает конструктивную работу руководителя, — уверяет Анатолий Гагарин. — Если население не обсуждает проблему на страницах газеты, это не значит, что проблемы нет. Это значит, что люди вовсю обсуждают её на форумах, в блогах и в экспрессивной манере высказывают мнения по поводу бездействия и безмолвия руководителя. К сожалению, наши главы не всегда присутствуют в соцсетях и мониторят информационные ресурсы, не говоря уже о нежелании честно и открыто рассказывать о том, что происходит. В идеале выходить в информационное пространство надо самому, но если с этим есть сложности, то хотя бы привлечь в свою команду профессионалов, которые умеют организовывать такое общение. 2. Подмена себя системой — мэр считает, что за него есть кому говорить. — Бывает, главы сидят в кабинете, отгораживаясь своими помощниками, заместителями и секретарями, — говорит политолог. — Но проблема в том, что все эти люди не очень заинтересованы в открытости и действуют по принципу «инициатива наказуема», они предпочитают замалчивать ситуацию или прятать голову в песок, ожидая, что приедет региональная власть и всем ответит, со всем разберётся. 3. Неправильное понимание политической коммуникации: мол, люди устали от слов, им нужны реальные дела. — Без открытости реальные дела невозможны, — объясняет Анатолий Гагарин. — Руководитель муниципалитета должен видеть проблему во всём многообразии мнений, пусть и весьма критических. Если же мэр прислушивается только к мнению небольшой группы, которая «подпевает» руководителю, стараясь ему угодить или продвинуть собственные интересы, то у него создаётся неправильная картина муниципалитета. «Помощники» подсказывают, что проблема пустяковая и рассосётся сама собой. Или что её придумал господин N, чтобы сдвинуть великого мэра с кресла. Но даже если создаётся искусственная информационная повестка — это тоже может быть полезным, если понимать, кто в этом заинтересован и как с этим дальше работать. Политика информационной открытости обезоруживает недоброжелателей и закладывает фундамент доверия населения: контакт руководителя с прессой — это мощный инструмент, позволяющий выразить свою позицию и собрать полезные в работе отклики земляков — ведь поговорить с каждым по отдельности невозможно.