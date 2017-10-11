Восемь свердловчан включили в список «будущих губернаторов и министров»

Эксперты фонда «Петербургская политика» опубликовали доклад «Озеленение» кадров — контуры «Кадрового резерва 2.0», в котором перечислили имена «перспективных» чиновников, родившихся в 1970–1980-х годах. Как отметил председатель фонда Михаил Виноградов, герои составленного кадрового резерва могут претендовать на посты министров, губернаторов и глав федеральных ведомств.

В списке более ста имён. Восемь кандидатов из списка имеют непосредственное отношение к Свердловской области. Среди них: глава Росаккредитации Алексей Херсонцев, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, начальник отдела организации экспертной деятельности департамента правительства по формированию системы «Открытое правительство» Георгий Белозёров, помощник полпреда в УрФО Сергей Устьянцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов и и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.

В фонде «Петербургская политика» омоложение кадров назвали ключевой тенденцией назначений 2017–2018 годов — тренд на омоложение активно популяризировался органами власти в качестве важнейшего аргумента, обосновывающего кадровое решение. Наглядный пример — ротации в губернаторском корпусе: большинство новых руководителей регионов младше своих предшественников на 15–20 лет.