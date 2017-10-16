В регионе проверят, как детей-сирот обеспечивают жильём

Людмила Бабушкина пояснила, что проверки по поручению депутатов Счётная палата проводит каждые полгода. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

В следующем году Счётная палата Свердловской области проведёт анализ реализации в регионе жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С такой инициативой выступил комитет по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания.

Как ранее заявляли в УФССП России по Свердловской области, всё больше детей-сирот в регионе обращаются в суд с исками о непредоставлении положенных им квартир. По данным министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в этом году из бюджета на покупку жилья для детей-сирот выделено 1,04 млрд рублей, но этих средств недостаточно. Как отметил замглавы министерства Игорь Дубровин, в 2017 году по плану должны предоставить 727 квартир, но тех, у кого возникло право на получение жилья, гораздо больше.

По поручению председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной к формированию плана контрольных мероприятий на 2018 год приступили и другие комитеты.

— Мы понимаем, что каким бы качественным закон ни был, он имеет смысл, если исполняется в полной мере. И потому с должным вниманием следим за реализацией региональных законов. Используем материалы проверок Счётной палаты, которой депутаты дают поручения на каждое полугодие. Контроль позволяет в случае необходимости оперативно вносить коррективы. Практика показывает, что при отсутствии механизма контроля законотворческий процесс теряет эффективность и не имеет должного развития и совершенствования, — подчёркивает спикер парламента Людмила Бабушкина.