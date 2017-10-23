Владимир Путин на «Валдае»: «Американцы ходили на уральский секретный комбинат как на работу»

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото: kremlin.ru

19 октября Президент России Владимир Путинвыступил на сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии».

Касаясь сотрудничества России и США в сфере ядерного взаимодействия, Президент РФ напомнил, что в 1990-х годах в рамках выполнения соглашений по сокращению ядерного оружия американцы получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации. Они совершили 790 проверочных визитов на российские предприятия, занимавшиеся разработкой и производством ядерного оружия.

«На самом мощном в мире ядерном обогатительном Уральском электрохимическом комбинате был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост, а прямо в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили как на работу», — подчеркнул Владимир Путин.

Всё это, по словам президента, продолжалось в течение десяти лет, на протяжении которых в России было выведено из обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерных боезарядов. Тогда как сами США ограничились гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсенала, а российские специалисты посещали предприятия американского ядерного комплекса только по приглашению и на условиях, определённых самой американской стороной.

С российской же стороны, по словам Владимира Путина, была продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и доверие. В ответ Россия получила полное игнорирование её национальных интересов, поддержку сепаратизма на Кавказе, силовые действия США — бомбардировки Югославии в обход Совета Безопасности ООН, ввод войск в Ирак и так далее.

«Ну понятно: посмотрели, в каком состоянии ядерный комплекс, Вооружённые силы, экономика, — международное право уже оказалось ненужным», — саркастически резюмировал российский президент.

Лишь в 2000-е годы в сотрудничестве РФ с США наступил новый этап действительно равноправного партнёрства. Было заключено стратегическое соглашение в области мирного использования ядерной энергии. Однако в 2014 году американская сторона в одностороннем порядке работу в рамках этого соглашения прекратила.

Путин напомнил также, что в 2002 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне. Что они до сих пор не ратифицировали договор о прекращении ядерных испытаний. Что выполняя соглашение с США, Россия полностью уничтожила доставшееся ей в наследство от СССР химическое оружие, а американцы избавиться от своих химических арсеналов не спешат и остаются сегодня единственным в мире обладателем этого вида оружия массового уничтожения.

— Подобная политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензиях на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия Соединённым Штатам не принесёт, — отметил Владимир Путин.