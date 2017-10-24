Мэр с инвестициями

Экс-министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских можно назвать первооткрывателем: он первый руководитель министерства, который стал главой одного из Свердловских муниципалитетов. Фото: Алексей Кунилов

Экс-министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских — пожалуй, первый руководитель министерства, который стал главой одного из Свердловских муниципалитетов. Местные жители связывают с новым градоначальником большие надежды и испытывают к его персоне живой интерес.

Беседа с Дмитрием Андреевичем отличается от разговора со многими свердловскими мэрами — хотя бы тем, что на момент беседы на столе нет стопки бумаг с выдержками из официальных документов, чтобы подсмотреть в нужный момент цифры.

В новом кресле Дмитрий Нисковских уже освоился. Фото: Алексей Кунилов

— Какие впечатления от нового места работы?

— Несмотря на то, что команда администрации здесь вполне работоспособная, какие-то вещи пришлось оперативно внедрять. Например, мы поменяли систему планирования, теперь пользуемся электронным календарём. Раньше сотрудники администрации составляли достаточно обширный план-график на месяц: он печатался, всем раздавался. Сейчас мы просто поставили программное обеспечение: все видят мой график, знают, когда я свободен, и могут планировать мероприятия, где необходимо моё участие. В правительстве по такой модели работают давно.

— Как вас приняли дума, местные жители? Слышала, что прежним главам Сысерти не всегда удавалось выстроить доверительные отношения с депутатами и населением.

— Я работаю здесь с 18 сентября, прошло совсем немного времени. За это время мы плодотворно провели встречи с бизнесом, ветеранскими организациями, профсоюзными работниками. Сейчас мне абсолютно комфортно общаться со всеми. Наоборот, я чувствую поддержку от жителей.

Одна из задач на ближайшее будущее — создание комфортной городской среды. Фото: Алексей кунилов

— В последнем интервью в должности мэра нынешний председатель думы Александр Карамышев пообещал «ОГ», что будет помогать вам после избрания. Помогает?

— Мы очень конструктивно общаемся. На днях приезжал, например, вице-губернатор Сергей Зырянов — мы вместе с Александром Геннадьевичем согласовывали мероприятия. Если необходима какая-то консультация — он мне без проблем её оказывает. Понятно, что ряд документов, которые я сейчас подписываю, формировались задолго до моего прихода. В каких-то моментах я не знаю предысторию вопросов — он рассказывает, как формировалась та или иная позиция, почему было принято такое решение.

— А с бывшими коллегами по правительству вам, как бывшему министру, проще работать?

— Конечно, зная специфику работы кабмина, я понимаю, как выстраивать диалог с министерствами, на что мы можем претендовать. Да и в целом с бывшими коллегами по правительству сейчас особенно интересно общаться, поскольку всё видишь под другим углом. Наверное, сейчас нет ни одного министерства, с кем бы мы, как администрация Сысертского городского округа, не взаимодействовали по реализации каких-то проектов. Самая активная фаза взаимодействия с минэнергетики и ЖКХ у нас была в преддверии отопительного сезона, с минпромом активно работаем по Сысертскому фарфоровому заводу и другим предприятиям, естественно, держим связь с министерством инвестиций и развития (улыбается). Например, недавно написали обращение в адрес первого вице-губернатора Алексея Орлова о том, чтобы создать здесь агенство развития территорий по тому стандарту, который сегодня внедряет мининвест.

— Сейчас пост главы мининвеста вакантен, нового министра будут выбирать по конкурсу…

— Думаю, это правильное решение. Неспроста на должность главы сейчас тоже проводится конкурс, а в министерстве круг вопросов, которые придётся решать, на порядок шире — инвестиции идут в разные сферы, поэтому министр отвечает за большой блок межотраслевой работы, которую не так-то просто выполнять. Могу только пожелать удачи кандидатам.

— Какие проблемы в городском округе вам, как новому главе, кажутся наиболее актуальными?

— Меня, как главу, и жителей сейчас беспокоят три вещи — вопросы, связанные с функционированием системы ЖКХ, формированием комфортной городской среды (освещение, тротуары, строительство пешеходных маршрутов) и с работой автотранспортного предприятия. Несмотря на то, что эти вопросы будут отражены в комплексной программе развития городского округа на 2018–2022 годы, которую мы сейчас формируем, их решением мы займёмся в первую очередь. Сысертское автотранс-портное предприятие сейчас банкротится — наша задача вывести его из процедуры банкротства, сделать ремонт автовокзала и прилегающей территории, обновить автобусный парк. Многие коммунальные муниципальные унитарные предприятия сейчас находятся в тяжёлом состоянии, а в целом необходимо комплексное развитие системы ЖКХ.

Сысертское автотранспортное предприятие сейчас банкротится. В планах мэра - сделать ремонт на автовокзале и прилегающей территории, а также приобрести новые автобусы. Фото: Алексей Кунилов

— С помощью новых технологий? Заметила, что ваша идея привлечь инвестора, который помог бы модернизировать систему теплоснабжения, параллельно построив ферму по майнингу криптовалют, активно обсуждалась даже на уровне федеральных СМИ.

— Идея родилась неслучайно. В министерстве инвестиций и развития мы достаточно серьёзно изучали сферу ЖКХ, занимаясь подготовкой концессионных соглашений для муниципалитетов. Став главой, я ещё раз более плотно погрузился в эту тему и убедился, что даже у новых котельных с современным оборудованием КПД не такой высокий. При сжигании газа помимо тепла можно вырабатывать ещё и электрическую энергию — так, например, сегодня работают электростанции. Но если производить тепло попутно с электроэнергией — последнюю нужно куда-то утилизировать. В оптовую сеть её продать непросто — рынок сейчас достаточно тяжёлый. Проще всего утилизировать электроэнергию непосредственно рядом с электростанцией.

Самый мощный утилизатор сегодня — это IT-технологии, например, хранилища данных. Компьютеры, которые будут выполнять функцию утилизатора, могут обрабатывать большие массивы данных — например, для компаний — сотовых операторов, браузеров. Если найдутся люди, которые будут майнить эфириум или биткоин — пожалуйста. Понятно, что речь необязательно о майнинге, журналисты просто зацепились за это слово. Кто-то даже начал развивать тему, что жителей Сысерти будут греть теплом видеокарт… Хотя нужно отметить, что после таких публикаций к нам приезжали на переговоры более десятка компаний, преимущественно представители IT-сферы. Многие взялись просчитать проекты.

Глава Сысерти считает, старая часть города - хорошая инвестиционная площадка, на которой можно разместить гостиницы, кафе или сделать хороший банный комплекс. Фото: Алексей Кунилов

— С региональными журналистами вы продолжаете поддерживать контакт — а с местными налаживаете? Знаю, что возникла непростая ситуация у газеты «Маяк», которая могла лишиться помещения, где работала более полувека. Вмешаетесь?

— Проблема уже решилась. Мы договорились с МУГИСО, что газета останется в своём помещении. Будем прорабатывать вопрос о передаче имущественного комплекса из областной в муниципальную собственность. Сейчас я не вижу каких-то предпосылок, чтобы газета переезжала. Сегодня, на мой взгляд, это ключевое СМИ на территории — со своими читателями, традициями, которое нужно сохранять. Будем работать с Ириной Летеминой на благо развития свободы слова в Сысерти.

— В неформальном плане с Сысертью хорошо знакомы?

— Я не раз бывал в городе по работе — поскольку наше министерство занималось развитием туризма, мы посещали «Бажовские места». Был на различных спортивных мероприятиях в гольф-центре, в конном клубе «Белая лошадь», в детстве участвовал в соревнованиях по триатлону, которые традиционно проводились на Сысертском пруду. Много времени в детстве и юности провёл в Седельниково — там у меня жили дедушка с бабушкой, а во время учёбы в Екатеринбургском пожарно-техническом училище здесь проводили курс молодого бойца.

Сысерть сегодня известна в области преимущественно как туристическая площадка. Фото: Алексей Кунилов

— Из Екатеринбурга уже переехали?

— Сейчас заканчиваю ремонт в служебной квартире, которую для меня нашло правительство Свердловской области. Правда, от администрации это далеко — на территории Верхней Сысерти. Осталось покрасить стены, приобрести мебель, повесить шторы. Планирую в начале ноября уже переехать в Сысерть окончательно. Постепенно стану здесь местным жителем и сменю прописку, если позволят прописаться.