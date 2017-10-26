Экс-глава администрации региона Алексей Страхов отмечает юбилей

После ухода с поста главы администрации Свердловской области в 1995 году Алексей Страхов был избран депутатом Государственной думы РФ. Фото: Алексей Кунилов

Бывшему главе администрации Свердловской области Алексею СТРАХОВУ сегодня исполняется 75 лет. Накануне корреспондент «ОГ» переговорил с ним по телефону.

— Алексей Леонидович, в Свердловской области вы и родились, и учились, и работали более 30 лет. В том числе на ответственных должностях в городской администрации Екатеринбурга и в областной администрации, а перед отъездом в столицу возглавляли наш регион. Каковы сегодня ваши воспоминания о Среднем Урале?

—Воспоминания самые добрые. Я вам прямо скажу, что, по моему мнению, на Урале люди ответственнее и честнее, чем в столице, и где бы то ни было ещё. Поэтому воспоминания о Свердловской области самые хорошие. Впрочем, я не потерял связи с малой родиной, часто бываю на Урале и очень радуюсь переменам к лучшему, которые происходят там в последние годы.

— Нынешний глава нашего региона Евгений Куйвашев объявил предстоящие пять лет «Пятилеткой развития» и поставил задачу вывести Свердловскую область в тройку лидеров по социально-экономическому развитию. Как, по-вашему, выполнима такая задача?

— В тройке лидеров наша область была начиная с военных лет. Я хорошо знаю её экономический и человеческий потенциал, поскольку долгое время работал там. Мы всегда были третьими в стране после Москвы и Ленинградской области. Этому способствовала не только эвакуация в военные годы на Урал крупнейших предприятий, важнейших учреждений науки и культуры, а главное, квалифицированных рабочих, инженеров, деятелей искусства, учёных с запада и центра страны, но и особое внимание, которое уделялось Свердловской области и городу Свердловску в годы послевоенные. К сожалению, многое было упущено и даже отброшено назад в годы так называемой перестройки, когда Уралвагонзавод получал гособоронзаказ на производство одного танка в год, а атомная промышленность и другие важнейшие отрасли вообще прекратили выпуск основной продукции. Но, с другой стороны, область всегда была самодостаточной. Вспомним хотя бы принятое на региональном уровне решение о строительстве семи крупных птицефабрик, которые наряду с другими мерами обеспечили продовольственную безопасность региона в те же 1990-е годы. Так что самодостаточность — главное достижение Свердловской области. Так и должно быть, ведь по численности населения мы сравнимы с Финляндией и по уровню развития экономики не уступали в своё время. Так что вернуть регион на третье место в стране, которое Свердловская область по праву занимала в былые годы, задача вполне достижимая.

— Вы, конечно, знаете, что в нашей области решено, а на уровне федерации одобрено решение выдвинуть Екатеринбург в претенденты на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Как вы полагаете, нужно ли это городу и региону?

— Не только знаю, но и помогал в продвижении заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2020. Жалею, что тогда конкуренты у столицы Урала оказались в чём-то напористее и попроворнее. Но уверен, что теперь, с учётом опыта, полученного тогда, победа будет за нами. Уверен, что именно столица Урала больше других городов России достойна представлять нашу страну на международном уровне. Так что я двумя руками за выдвижение Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО в 2025 году.

— Ветераны «Областной газеты» хорошо помнят, Алексей Леонидович, какую роль вы лично сыграли в судьбе нашего издания. В 1994 году, возглавив область, вы посетили нашу редакцию, располагавшуюся в тесном маленьком помещении на Октябрьской площади и, увидев, в каких условиях работают журналисты, распорядились выделить необходимое количество комнат в административном здании на улице Малышева…

— Да, я тоже хорошо помню это и рад, что моё решение помогло развитию газеты. По моему мнению, сегодня это самое уважаемое печатное издание региона и рад, что и я посодействовал в какой-то мере этому. Газету вашу я, кстати, регулярно читаю. Мне нравится её содержание, нравится, что журналисты «Областной» всегда объективно освещают события, происходящие в жизни страны и области. Вы остаётесь верны традициям нашей страны и нашего региона, и это — главное. Так что желаю вам и далее высоко держать марку уральской печати!

С юбилеем! Уважаемый Алексей Леонидович! Сердечно поздравляю Вас с 75-летием! Уральцы знают, ценят и помнят Вас как умного, созидательного и целеустремлённого человека, опытного государственного деятеля, главу администрации Свердловской области в 1994–1995 годах. На каком бы посту Вы ни трудились, Вас всегда отличали высокий профессионализм, ответственность, умение работать в команде и решать все поставленные задачи. В кругу коллег и соратников Вы неизменно пользовались высоким уважением и авторитетом. Благодарю Вас за большой вклад в комплексное развитие региона, совершенствование законодательства, повышение качества жизни людей. Вы руководили Средним Уралом в сложное, бурное время социально-экономических и политических перемен, тем ценнее Ваши достижения на этом посту. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, энергии, хорошего настроения, всего самого доброго. Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья и родные люди. С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ Досье "ОГ" Алексей Страхов родился 26 октября 1942 года в городе Камышлове. Окончил УПИ. Работал управляющим трестом «Свердловскгазспецстрой», первым замначальника Свердловского территориального управления Госснаба СССР. С 1992 года первый заместитель главы администрации Екатеринбурга. В январе 1994 года назначен главой администрации Свердловской области. На первых выборах губернатора области в августе 1995 года во втором туре проиграл Эдуарду Росселю. В декабре 1995 года был избран депутатом Госдумы РФ. С 1997 года служил в Государственном таможенном комитете РФ, генерал-лейтенант таможенной службы. С 2004 года — заместитель генерального директора компании «Еврострой».