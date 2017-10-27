Кандидатам на государственную гражданскую службу смягчат квалификационные требования

Конкурс на государственную службу сегодня довольно высокий, но квалифицированных кадров не хватает. Фото: Алексей Кунилов

В четверг, 2 ноября на заседании Заксобрания Свердловской области депутаты рассмотрят законопроект, по которому предлагается снизить требования к стажу и опыту работы по специальности для замещения должностей госслужбы, а также предусмотреть необходимость получения государственными служащими дополнительного профобразования. Как отмечают разработчики законопроекта, изменения позволят сформировать более качественный кадровый состав госорганов области.

Как пояснил «ОГ» председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского Заксобрания Михаил Ершов, поправки в закон «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» неообходимы прежде всего для приведения областного законодательства в соответствии с федеральным.

Теперь для замещения высших должностей государственной гражданской службы — в том числе заместителей министров и директоров департаментов — достаточно иметь стаж госслужбы не менее четырёх лет. Ранее для кандидатов на такие должности требовался стаж госслужбы не менее шести лет. Для группы главных должностей (например, должностей начальников отделов) необходимо было иметь не менее четырёх лет стажа госслужбы или не менее пяти лет стажа работы по специальности. Теперь планка понижена до уровня не менее двух лет стажа госслужбы либо не менее года стажа работы по специальности. Ранее для ведущих специалистов требовалось не менее двух лет стажа госслужбы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности, а теперь требования стажа к группе ведущих, старших и младших должностей не предъявляются.

Кроме того, поправки в закон предусматривают необходимость получения госслужащими дополнительного профобразования и участия во всевозможных мероприятиях по профессиональному развитию.

— Я думаю, депутаты движутся в правильном направлении и создают задел на будущее. Сейчас на региональном уровне государственной власти квалификация кадров высокая, но часто случается, что сотрудники министерств и департаментов имеют профильное образование, которое, безусловно, помогает им в работе, но не имеют образования в сфере государственного управления. Хуже ситуация на муниципальном уровне, где профильным образованием обладает лишь небольшая часть кадров. Поэтому здесь шаги по некоторому ослаблению либерализации необходимы, как и повышение уровня квалификации кадров. Сейчас требования к государственным управленцам стремительно меняются, — пояснил «ОГ» директор уральского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Александров.

Требования к управленцам для поиска и подготовки более квалифицированных кадров изменились и на федеральном уровне. В октябре первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса «Лидеры России». По его словам, цель отбора — «выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны», которые уже обладают управленческими компетенциями. Примечательно, что заявку на участие в конкурсе может оставить любой россиянин не старше 50 лет, который обладает опытом управленческой работы не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет будут действовать облегчённые условия.

Проект по отбору кадров на «федеральном, общенациональном уровне» Владимир Путин анонсировал на встрече с вновь избранными губернаторами в сентябре. Он также отметил, что среди них много молодых политиков, и это неслучайно:

— Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны.

Кстати Как ранее писала «ОГ», по данным уральского отделения агенства «ХэдХантер», сегодня самая конкурентоспособная сфера — это госслужба. Здесь на одно рабочее место приходится 19 претендентов.

Фотофакт

На заседании Заксобрания 2 ноября депутаты рассмотрят вопрос поддержки сельхозтоваропроизводителей. За несколько дней до него председатель Заксобрания Людмила Бабушкина поздравила аграриев Талицкого ГО с Днём работника сельского хозяйства. Фото: Пресс-служба ЗССО