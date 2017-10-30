Людмила Бабушкина рассказала камышловским студентам, как создаются законы

Людмила Бабушкина отметила, что всегда с удовольствием встречается с учащимися. Фото: Пресс-служба ЗССО

В Законодательном собрании Свердловской области побывали студенты и преподаватели Камышловского педагогического колледжа. «Урок парламентаризма» для них провела председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Будущие педагоги дошкольного и начального образования, документоведы и архивоведы узнали об истории становления законодательной власти в России и на Среднем Урале, о процессе создания законопроектов и их воплощении в реальные законы.

Учащиеся посетили музей Заксобрания, где Людмила Валентиновна рассказала ребятам и их руководителям о том, что Свердловская область одной из первых в стране сформировала собственный законодательный орган и приняла необходимые документы — поэтому устав нашей области стал модельным для многих других российских регионов. А свод законов, который сегодня принимается и совершенствуется, по мнению председателя, сравним с чётко прописанными правилами дорожного движения: пока все соблюдают правила, на дороге царит порядок, а как только кто-то отступает от них, воцаряется хаос, создаются проблемы для всех участников движения.

Студенты педколледжа уже не первый раз становятся гостями регионального Заксобрания — аналогичная встреча состоялась два года назад. Нынче студентов как будущих работников сферы образования прежде всего интересовали планы по развитию молодёжной политики, поддержке инвалидов, оснащению учебных заведений и сумме средств, которая закладывается на строительство новых школ.