Полку женщин, желающих возглавить Россию, прибыло

Агитационный сайт Екатерины Гордон

Сегодня пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков и секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина прокомментировали опубликованное в Интернете заявление российской журналистки Екатерины Гордон о её намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года.

— В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем, — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста интернет-издания «Ленты.ру», как в Кремле относятся к «кандидатурам, которые не имеют политического опыта».

А секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя президентские амбиции журналистки, подчеркнула, что выдвижение женщин на высшие посты государств — «это мировой тренд».