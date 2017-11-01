Законодатели России провели заседание в Ставрополе

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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в прошедшем сегодня в Ставрополе заседании Президиума Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Депутаты и представители федеральных министерств и ведомств обсудили вопросы законодательного обеспечения жилищной политики, проблемы государственной поддержки молодых семей, обеспечения жильём детей-сирот, развития некоммерческого жилищного фонда.

По итогам обсуждений было принято решение разработать базовые для всей страны (но с учётом региональной специфики) стандарты для выделения многодетным семьям земельных участков. Речь также шла о проблемах капитальных ремонтов жилищного фонда и необходимости исключения посредников в системе сбора коммунальных платежей в сфере ЖКХ.

— Государственная дума рассматривает законопроект о реновации жилищного фонда как продолжение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Этот вопрос обсуждался на профильной комиссии Совета законодателей Российской Федерации в Ставрополе, — отметила Людмила Бабушкина, комментируя итоги заседания. — Считаю, что сегодня мы выделяем большие средства из областного бюджета, активно работаем по федеральной программе, но этого недостаточно, чтобы снять все проблемы наших граждан. Есть ещё вторая проблема — обманутые дольщики, и её решение мы тоже берём на региональный бюджет. Хотя есть вопросы к федеральному законодательству: необходимо ужесточать ответственность застройщиков через статьи Уголовного кодекса, чтобы обманутых дольщиков было меньше.