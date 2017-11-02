За парковку на газонах вводят штраф до 5 тысяч рублей

За парковку в неположенных местах во дворе теперь придётся ответить рублём. Особенно — если предупреждали. Фото: Владимир Мартьянов

В ближайшее время вступят в силу поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», которые, в частности, устанавливают административную ответственность за самовольное переоборудование фасадов нежилых зданий, а также за парковку автомобилей на газонах и детских площадках. Поправки были приняты вчера на заседании Заксобрания области.

Согласно законопроекту, штраф за самовольную установку дополнительных оконных проёмов и входных групп, навесов и козырьков для горожан составит от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 3 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 100 000 рублей. Штраф за нахождение автомобиля на газонах и детских площадках для граждан составит от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 150 000 до 500 000 рублей.

— Конечно, эти поправки связаны с приоритетным проектом «Комфортная городская среда»: в этом году в области отремонтированы 132 двора, а до 2022 года должно быть благоустроено более половины наших дворов. Не хотелось бы, чтобы усилиями каких-то недобросовестных людей всё это было испорчено, — отметил первый вице-спикер Заксобрания и секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий. Он также пояснил, что одной из задач на будущее станет обустройство парковочных мест для водителей, в том числе — платных стоянок.

Ещё одно важное нововведение будет касаться владельцев домашних животных, не соблюдающих правила благоустройства: за отказ убирать экскременты теперь предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей. Определять виновных будут специальные административные комиссии.

— Штрафы будут уходить в бюджеты муниципалитетов, — пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. — Вы помните, что мы вводили эти штрафы, но получили предписание прокуратуры и были вынуждены данную норму отменить. Мы отстаивали свою правоту, опираясь на мнение жителей Свердловской области, в областном суде и Верховном суде. И поняли, что необходимо изменить формулировки, конкретизировать позиции. Сегодня у прокуратуры к нам вопросов нет.