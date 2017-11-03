«Я хотела не напакостить администрации, а помочь». О чём губернатора попросили на личном приёме граждан

Евгений Куйвашев получил приглашение на открытие памятника в посёлке Кузнецовский, но из-за плотного графика был вынужден отказаться. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской областиЕвгений Куйвашев провёл личный приём граждан в приёмной Президента РФ в Уральском федеральном округе. За полчаса он выслушал жителей пяти муниципалитетов области и дал необходимые распоряжения главам профильных министерств и мэрам. О чём жители попросили главу региона и когда разрешатся их проблемы — читайте в материале «ОГ».

Талицкий ГО

Первыми за помощью к губернатору обратилисьНина Пелевина и Людмила Гринёва из посёлка Кузнецовского Талицкого ГО. Людмила Гринёва руководит Кузнецовской СОШ, которая обслуживает несколько соседних населённых пунктов. Сейчас в образовательной организации учится более 120 школьников и 35 дошколят. По словам директора, особое внимание они уделяют патриотическому направлению: создан школьный музей боевой и трудовой славы, которому уже три десятка лет, школа тесно сотрудничает с советом ветеранов ФСБ Тюменской области. Смущает одно — состояние кровли.

— Зданию нашей школы уже 42 года. Оно построено по типовому проекту, кирпичное, двухэтажное, само здание мы поддерживаем в чистоте и порядке. Я работаю директором уже 23 года, и каждый год нам приходится латать мягкую кровлю, — сетует Людмила Гринёва.

На приёме присутствовали мэры и профильные министры. Фото: Владимир Мартьянов

— Вы двускатную хотите? — переспрашивает её Евгений Куйвашев, который, очевидно, уже в курсе описываемой ситуации.

— Да, — отвечает директор.

— У нас уже есть проект на 17 млн рублей, проходит экспертизу, — уточняет глава Талицкого ГО Александр Толкачёв.

— Надо выделить, — Евгений Куйвашев даёт распоряжение главе областного минобра Юрию Биктуганову.

— На согласительной комиссии предложение главы поддержали, и оно учтено в расходных полномочиях муниципалитета, — пояснил ситуацию министр.

— Хорошо, приеду посмотрю, — пообещал губернатор.

От жительниц Талицкого ГО он в качестве благодарности тут же получил приглашение на открытие памятника 7 ноября.

— Жалко, не смогу. К вам Павел Владимирович Креков приедет. А я посещу вас в другое время, — оправдался Евгений Куйвашев. После чего вместе с главой и министром они обсудили возможность благоустройства территории вокруг школы и строительства стадиона.

Красноуфимск

По линии областного минобразования губернатору поступил ещё один вопрос. По словам Юлии Антипиной из Красноуфимска, в местном детском садике №2 до сих пор стоят деревянные окна и тоже имеются проблемы с крышей.

— Сколько человек в садик ходит? — интересуется Евгений Куйвашев.

Юлия Антипина из Красноуфимска хотела показать губернатору фотографию деревянных окон в детском садике, но технической возможности для этого не оказалось. «Я вам итак верю», - успокоил её глава региона. Фото: Владимир Мартьянов

— 270 детей. Смету составили на муниципалитет, и в местном бюджете на 2018 год всё запланировано. Сейчас нужно пройти экспертизу. Думаю, до 1 сентября вопрос по крыше мы своими силами решим, — пообещал Юрий Биктуганов.

Глава муниципалитетаВадим Артемьевскихтут же подтвердил, что на согласительной комиссии в минфине они действительно получили поддержку.

— А как же окна? — напомнила Юлия Антипина. — У меня даже фотографии есть, там хорошо видно, в каком они плачевном состоянии.

— Покажите, - предложил губернатор.

— У меня, к сожалению, не на телефоне — на флешке…

— Ладно, я вам верю.

— У меня правда не было цели напакостить администрации. Я хотела помочь, чтобы дополнительно выделили деньги на решение проблемы, — оправдалась женщина.

Губернатор попросил её не переживать и пообещал, что к 1 сентября вопрос решится. На прощание он остановил главу муниципалитета:

— Вадим Валерьевич, как дела?

— Нормально.

— Хорошо, скоро увидимся, заеду к вам, — пообещал Евгений Куйвашев.

Нижнесергинский МР

Самым необычном гостем на приёме жителей стала юная жительница деревни Васькино Нижнесергинского района Кристина Бурмистрова. Её глава региона принял как взрослую:

— Ну заходите, Кристина Денисовна.

— Я к вам обратилась с письмом о строительстве моста через реку Пут, в моей семье из шести человек все боятся через неё ходить, — бойко начала рассказывать школьница.

Про проблемный мост в Нижнесергинском районе в 2004 году писала «Областная газета». Фото: Владимир Мартьянов

Присутствующие на приёме чиновники даже начали перешёптываться, что девочка хорошо заучила текст. Но приехавшая с ней преподавательница Разима Музафарова сразу вставила ремарку: «Она у нас активистка, везде участвует, имеет свои взгляды на местные проблемы».

— У нас в 2004 году приезжали корреспонденты «Областной газеты», сфотографировали мост. Власти обещания дали, а так ничего и не построили, — продолжила Кристина. — Расскажи, как ты четверть закончила? — поинтересовался у девочки Евгений Куйвашев.

— На 4 и 5. Без троек.

— Тогда не переживай, сделаем мост.

— Вы только не тяните. С него же люди упасть могут…

Как пояснил глава Нижнесергинского МР Валерий Еремеев, проектная документация на строительство нового пешеходного моста уже готова, в бюджете муниципалитета на следующий год будет заложено 18 млн рублей, в марте будет отыгран аукцион, а на 1 мая запланировано заключение контракта.

Но состояние моста у местных жителей действительно вызывает опасения. Разима Музафарова показала главе региона свежие ноябрьские снимки. После недолгих раздумий последовало решение губернатора:

— Давайте так: мы сейчас выделим деньги из резервного фонда, чтобы зиму он выстоял. Проведите комиссию, обратитесь ко мне с просьбой — деньги будут. Нужно привести мост в порядок, чтобы люди не боялись. А строительство, Валерий Васильевич, возьмите на контроль. Ваша же компания «Жасмин»? (Прим. ред.: последний крупный объект компании — путепровод через железную дорогу в ГО Верхнее Дуброво).

— Наша.

— Пообщайтесь с ними, — посоветовал глава региона.

Евгений Куйвашев и Кристина Бурмистрова. Фото: Владимир Мартьянов

На прощание Кристина попросила губернатора «сфоткаться» на память.

Верхотурский ГО

Жительница Верхотурья Татьяна Батраковарассказала Евгению Куйвашеву сразу о двух проблемах. В подполье её дома постоянно приходит вода — проблему договорились решить за счёт средств резервного фонда. Ремонт неасфальтированной дороги по улице Крестьянской губернатор тоже взял на контроль, поручил отправить туда специалиста.

— У меня дети в школу ходят по уши в грязи. Я сама на работу беру с собой резиновые сапоги. По этой дороге не только наши местные жители ходят, но и туристы. Недавно ко мне подошла женщина и высказалась, что у них на даче дороги лучше, чем у нас в городе, — поделилась Татьяна Батракова.

Фото: Владимир Мартьянов

— Не всё сразу, но обещаю: всё будет хорошо, дорогу сделают, — ответил губернатор.

Краснотурьинск

Наталья Микрюкова из Краснотурьинска рассказала главе региона о плачевном состоянии инфекционного отделения в здании детского стационара Краснотурьинского городской больницы.

— В сентябре прошлого года я лежала с ребёнком в больнице, и то, что я увидела, меня откровенно ужаснуло. Написала на сайт президента обращение. Вот пришла узнать о результатах, — сказала Наталья.

Вопрос Евгений Куйвашев переадресовал главе областного минздрава Игорю Трофимову. По его словам, проектно-сметная документация на ремонт уже разработана, сейчас идёт поиск подрядчика. Запланированы все виды капремонта. Глава Краснотурьинска Александр Устиновпообещал, что уже 8 ноября подрядная организация будет известна, а срок окончания ремонта намечен на 20 января 2018 года.

— А успеете за полтора месяца? — поинтересовался губернатор.

— Там маленькое отделение, всего несколько блоков, — пояснила Наталья Микрюкова.

— Тогда ставлю срок выполнения до 1 февраля. Сфотографируйте и отправьте мне в приёмную, — обратился к ней Евгений Куйвашев.

— Хорошо.

— Спасибо.