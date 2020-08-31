Жители сельских территорий Нижнего Тагила хотят жить с городским комфортом

Теперь село Сулём освещают 92 фонаря – по полтора на каждого прописанного жителя. Фото: Ирина Корюкова

Сельские территории Нижнего Тагила участвуют во многих инфраструктурных проектах. Дороги там становятся добротнее, улицы – светлее, а леса за околицей – чище. Но жители считают, что этого недостаточно. По их решению главы сельских администраций готовят заявки на участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», взяв курс на благоустройство.

В 2007 году в сёлах и деревнях под Нижним Тагилом состоялось народное голосование. Жители определялись, остаться ли их населённым пунктам в составе Горноуральского ГО или перейти под крыло большого города. В результате 22 сельские территории вошли в городской округ Нижний Тагил. Сельчане надеялись, что, «породнившись» с тагильчанами, они получат новое качество жизни. Надежды оправдываются, правда, не так быстро, как хотелось бы.

28 августа главы сельских территорий встретились на совещании, чтобы обсудить свои достижения, проблемы и планы на будущее (к слову, такие встречи проходят в округе ежемесячно). Как выяснилось, посёлки Висимо-Уткинск и Серебрянка недавно обзавелись новыми ФАПами, а в Нижнюю Ослянку после многолетнего перерыва вернулось электричество. В посёлке Уралец сейчас строится дом для переселенцев из ветхого жилья, идёт реконструкция мостового перехода через реку Сулём стоимостью 193 миллиона рублей. В небольших посёлках обустраивают питьевые источники, приводят в порядок дороги.

Охватил почти все нижнетагильские сельские территории проект «Светлый город». Работы по обустройству линий уличного освещения ведутся на 20 объектах. Многие населённые пункты уже вышли из потёмок.

– На всю Усть-Утку у нас было 30 светильников, а теперь – 94, и в Баронской было – 16, а стало – 83. Жителей деревень это очень порадовало, – сообщил глава Усть-Уткинской администрации Александр Кривоноженков.

А в Серебрянке произошёл такой казус. Охотники, подъезжающие поздно вечером к селу, с горы увидели над ним зарево. Они сообщили в МЧС о пожаре. И только въехав в Серебрянку, поняли, что ошиблись – приняли за пожар новое уличное освещение.

В некоторых населённых пунктах, например, в Волчёвке, линии построены, но светильники не горят. Причина – отсутствие средств на техприсоединение. На каждый объект необходимо затратить порядка 18 тысяч рублей.

– Обратимся в думу с просьбой о финансировании. Сделан большой объём работ, и неправильно остановиться в шаге от результата. Думаю, что проблему решим, – пояснил начальник управления территориального развития администрации Нижнего Тагила Алексей Храмцов.

Практически все проекты, реализованные под Нижним Тагилом, были проекцией городских. Но нынче сельчане хотят попытать счастья в госпрограмме самостоятельно. В заявку на участие войдёт благоустройство общественных территорий, возведение детских и спортивных площадок. Сельских глав порадовали условия: нужно подготовить эскиз и смету к нему, а также заручиться поддержкой односельчан. Если проект одобрят, на его реализацию 70 процентов финансирования обеспечит областной бюджет, 29 процентов – муниципальный и всего 1 процент – жители. «Облгазета» уверена, что скоро появится новый повод для репортажей с открытия новых деревенских объектов.