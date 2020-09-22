Опять власть меняется

В этом году уже сменились главы в Рефтинском, Атиге, ЗАТО Свободный. Фото: Павел Ворожцов

В Ивделе, Артёмовском, Тугулыме и Баженовском сельском поселении грядут перемены во власти. Прежние мэры территорий по разным причинам покинули свои посты. «Облгазета» выяснила, когда же муниципалитеты обретут новых хозяев.

Баженовское СП

Баженовское сельское поселение (входит в состав Байкаловского муниципального района) с 2009 года возглавлял Леонид Глухих. Но этим летом он принял решение уйти с поста и подал заявление в местную думу с формулировкой «по собственному желанию». Его добровольная отставка была принята, и сейчас обязанности главы поселения исполняет Сергей Спирин (ранее был заместителем Глухих). Как сообщил мэр Байкаловского района Алексей Жуков, в Баженовском СП, куда входит 16 населённых пунктов, в ближайшее время официально появится новый мэр:

– Сельская дума внесла изменения в устав: сейчас выборы главы будут не всенародными, а решение по кандидатам будут принимать депутаты. Как и в большинстве территорий региона. До конца октября вопрос с главой решится.

Ивдель

Ивдельский ГО в этом году лишился своего, казалось бы, бессменного главы. Пётр Соколюк, стоявший у руля округа с 2000 года, принял участие в выборах депутатов Законодательного собрания региона. В единый день голосования – 13 сентября – стало известно, что Соколюк набрал 12,6 тысячи голосов (или 51,8 процента избирателей) и получил депутатский мандат.

– 17 сентября мы собрались на внеочередное заседание, – рассказала спикер думы Ивделя Татьяна Кузьмина. – Приняли заявление о сложении полномочий главы, раз он уходит в область. Пока его обязанности исполняет первый заместитель главы администрации округа Татьяна Браун. Конкурс на замещение вакантной должности мэра мы планируем объявить на заседании 1 октября.

Артёмовский

Глава Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов, возглавлявший муниципалитет с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию в августе этого года (по данным газеты «Егоршинские вести», сейчас он руководит психоневрологическим интернатом в Каменске-Уральском). На его место претендуют сразу 6 человек, в том числе юрист Кирилл Говорухин, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин, бывший прокурор Артёмовского ГО Юрий Колпаков и даже спикер городской думы Константин Трофимов.

Как сообщил сам Трофимов, 15 сентября дума избрала членов конкурсной комиссии и официально допустила к участию в конкурсе всех 6 кандидатов. Сейчас идёт проверка их документов.

– Если с документацией всё в порядке, то кандидат проходит в следующий тур – это презентация программы развития муниципалитета. Как он это видит. И уже потом сами выборы. По срокам пока сказать не могу, – прокомментировал он.

Обязанности мэра сейчас исполняет Наталия Черемных, первый замглавы территории.

Тугулым

Самые туманные перспективы пока у Тугулымского городского округа. Ещё в апреле этого года главе муниципалитета Сергею Селиванову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2016 году Селиванов потребовал от местного директора МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского ГО» взятку за общее покровительство по службе, а также за ежегодное продление трудового контракта и увеличение объёма финансирования предприятия. Опасаясь расторжения трудовых отношений, директор МКУ согласилась на эти требования и передала ему денежные средства в сумме 2 млн рублей, не считая имущества.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. Обязанности мэра пока исполняет Константин Кизеров, замглавы округа по социальным вопросам.

– У нас установка областного правительства – пока не будет решения суда, не предпринимать никаких действий, – сообщила спикер Тугулымской думы Мария Коркина. - Ждём развития событий. Тогда и можно будет говорить о выборах главы.

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