Глава Верхней Салды Михаил Савченко ушёл в отставку

Михаил Савченко руководил городом два с половиной года Фото: Галина Соколова

Депутаты Верхнесалдинского ГО большинством голосов 30 сентября приняли отставку по собственному желанию главы Михаила Савченко. Надолго без мэра округ не останется – уже объявлен конкурс на должность главы.

Михаил Савченко был избран главой на конкурсной основе в конце 2017 года. Это был его первый опыт работы в местном самоуправлении, ранее он трудился в банковской системе.

– Принимая решение участвовать в выборах, понимал, что за год-другой нельзя воплотить все планы в жизнь. Верхней Салде нужна долгосрочная перспектива развития, – был убеждён на старте Михаил Владимирович.

Однако через два с половиной года вместе со сменой руководства градообразующего предприятия поменялись и планы мэра. Этим летом Михаил Савченко уже планировал покинуть пост по семейным обстоятельствам, но позднее отозвал заявление. Нынче он принял окончательное решение.

Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий главы прошло в закрытом режиме. В бюллетень были внесены два варианта отставки – в связи с утратой доверия (за него проголосовали три депутата) и по собственному желанию (16 голосов).

Последним распоряжением Михаила Савченко стало назначение временно исполняющего полномочия главы Верхнесалдинского ГО. Им стал заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Константин Носков. Ещё недавно он возглавлял плавильно-литейный цех в корпорации ВСМПО-Ависма, был депутатом местной думы прошлого созыва.

На 1 октября назначено ещё одно заседание думы. Депутатский корпус соберётся, чтобы объявить конкурс на должность главы Верхнесалдинского ГО. Новый мэр будет избран из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.