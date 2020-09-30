Темы дня

Политика / Муниципальная политика
30 сентября 2020, 16:20

Глава Верхней Салды Михаил Савченко ушёл в отставку

Савченко

Михаил Савченко руководил городом два с половиной года Фото: Галина Соколова

Депутаты Верхнесалдинского ГО большинством голосов 30 сентября приняли отставку по собственному желанию главы Михаила Савченко. Надолго без мэра округ не останется – уже объявлен конкурс на должность главы.

Михаил Савченко был избран главой на конкурсной основе в конце 2017 года. Это был его первый опыт работы в местном самоуправлении, ранее он трудился в банковской системе.

– Принимая решение участвовать в выборах, понимал, что за год-другой нельзя воплотить все планы в жизнь. Верхней Салде нужна долгосрочная перспектива развития, – был убеждён на старте Михаил Владимирович.

Однако через два с половиной года вместе со сменой руководства градообразующего предприятия поменялись и планы мэра. Этим летом Михаил Савченко уже планировал покинуть пост по семейным обстоятельствам, но позднее отозвал заявление. Нынче он принял окончательное решение.

Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий главы прошло в закрытом режиме. В бюллетень были внесены два варианта отставки – в связи с утратой доверия (за него проголосовали три депутата) и по собственному желанию (16 голосов).

Последним распоряжением Михаила Савченко стало назначение временно исполняющего полномочия главы Верхнесалдинского ГО. Им стал заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Константин Носков. Ещё недавно он возглавлял плавильно-литейный цех в корпорации ВСМПО-Ависма, был депутатом местной думы прошлого созыва.

На 1 октября назначено ещё одно заседание думы. Депутатский корпус соберётся, чтобы объявить конкурс на должность главы Верхнесалдинского ГО. Новый мэр будет избран из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.09.2020, 22:00 / Политика
Президент РФ выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта
29.09.2020, 15:04 / Политика
Вице-губернатор Свердловской области ответил на обвинения в коррупции
29.09.2020, 14:18 / Политика
Евгений Куйвашев принял участие в заседании форума регионов Беларуси и России
28.09.2020, 23:42 / Политика
Владимир Путин обратился к россиянам и напомнил об опасности коронавируса
28.09.2020, 20:41 / Политика
«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга