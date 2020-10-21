Ивдель ждёт нового мэра

Кованый знак «Я люблю Ивдель» появился на улицах города три года назад. Автор – местный умелец Эдуард Краснов Фото: Редакция газеты «Северная звезда»

До конца года у Ивдельского городского округа появится новый мэр. Конкурс на замещение вакантной должности главы объявлен – вчера местная дума завершила приём документов от кандидатов. Смена власти для Ивделя – событие особой важности: почти 20 лет округ возглавлял один человек – Пётр Соколюк, недавно ставший депутатом Законодательного собрания региона. И кто придёт ему на смену, пока не ясно. «Облгазета» узнала, чем живёт самый северный муниципалитет области в преддверии перемен.

Опора – в бизнесе

В состав Ивдельского ГО сегодня входят 27 населённых пунктов – сам город Ивдель и прилегающие посёлки. Население муниципалитета – 21,5 тысячи человек, бюджет – почти 900 млн рублей (из них собственных доходов – 370 млн и 533 млн – региональные субсидии). В советские годы на территории округа действовали леспромхозы, рудники и исправительные колонии. Сейчас колоний почти не осталось, крупных леспромхозов – тоже, зато горнодобывающая промышленность получила новый импульс к развитию.

Как рассказали в местной администрации, на территорию пришёл крупный инвестор – компания «Полиметалл» (производитель драгоценных металлов). Она ведёт промышленную разработку месторождения золота и вкладывает средства в инфраструктуру округа – ремонт дорог, школ, больниц (за пять лет – более 50 млн рублей). В округе также работает предприятие «Святогор» (входит в УГМК-Холдинг) – оно осваивает залежи медно-цинковых руд и также регулярно выделяет средства на развитие муниципалитета.

– Сотрудничество с крупным бизнесом поддерживал бывший глава Ивдельского ГО Пётр Соколюк. Эта традиция будет продолжена – сейчас обсуждаем с предприятиями планы на следующий год. Новый глава, я думаю, пойдёт этим же путём, – говорит Светлана Миронова, заместитель главы администрации округа.

Ещё одна задача нового главы – сохранить высокие темпы реконструкции местных дорог Фото: Редакция газеты «Северная звезда»

Дороги, школы, набережная

По словам ивдельчан, в последнее время отношение областных властей к округу изменилось.

– Правительство стало уделять внимание нашей территории, больше субсидий приходит в бюджет. Появилась возможность решать коммунальные проблемы. Идёт благоустройство общественных пространств. Жители видят перемены, – комментирует спикер ивдельской думы Татьяна Кузьмина.

Так, совсем недавно в городе появилась обустроенная набережная и парк на ней – с игровыми площадками, зоной отдыха и скейт-парком. В нескольких школах завершился капремонт – в зданиях заменили кровлю, окна и полы. Отремонтировано свыше пяти километров дорог, в том числе на центральных улицах. Строятся новые котельные и жилые дома для переселенцев из ветхого, аварийного жилья.

Постепенно идёт обновление инфраструктуры прилегающих к Ивделю посёлков (суровый северный климат и большая географическая разбросанность сказываются на темпах развития). Построены новые мосты через реки Вижай и Талицу – это капитальные сооружения, которые не смоет паводком. И удалённые населённые пункты – Бурмантово, Хорпия, Вижай и Ушма теперь не будут отрезаны от мира в непогоду.

В посёлке Полуночное недавно открылся новый стадион при местной школе. За всю 65-летнюю историю посёлка это первый спортивный объект. Он обошёлся в 18 млн рублей, и теперь 304 ученика школы занимаются физкультурой в комфортных условиях.

– У нас появилось футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, турники, – рассказывает директор школы Ольга Галашева. - Жители, желающие позаниматься спортом, тоже могут прийти на стадион в удобное время. Такого объекта наш поселок ждал, можно сказать, всю жизнь.

Кстати Как выяснила "ОГ", выборы нового главы Ивдельского ГО состоятся не раньше середины декабря. Сейчас дума взяла 30 дней на рассмотрение документов (так полагается по закону), потом сами выборы – в два этапа, где кандидаты будут представлять свои планы по развитию муниципалитета. Пока обязанности мэра исполняет заместитель главы администрации Татьяна Браун.

Задачи новому мэру

«Наказов» для нового главы у ивдельчан много. Во-первых, газификация частного сектора. С закрытием леспромхозов и отсутствием голубого топлива жители периодически испытывают трудности с дровами. Во-вторых, экология – промышленные предприятия влияют на окружающую среду, особенно на местные водоёмы (так, в августе этого года горожане забили тревогу – вода в реке Ивдель несколько дней была мутно-зелёного цвета). В мэрии говорят, что муниципалитету необходимо перейти с поверхностного источника водоснабжения на подземный, и первый шаг для этого сделан – при поддержке УГМК выполнена реконструкция водозабора. Сейчас округ взял себе цель войти в федеральный проект «Чистая вода» и начать строительство очистных сооружений.

Есть и ещё одна проблема – нехватка кадров. В округе – острый дефицит инженеров, докторов, учителей. Молодёжь стремится на работу поближе к центру региона. И эту непростую задачу тоже предстоит решать новому мэру.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».