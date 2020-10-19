Ирбит превратился в большую стройку

Про навесной мост глава города говорит: «Такой только у нас и в Сан-Франциско». Фото: Павел Ворожцов

С недавнего времени Ирбит попал в зону особого внимания областных властей. Только за последний месяц город посетили первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава минтранса Василий Старков и глава минкульта Светлана Учайкина, замминистра образования Нина Журавлёва. А также несколько депутатов Законодательного собрания. Как выяснилось, областные чиновники инспектируют городские объекты и проверяют, как исполняются поручения губернатора. «Облгазета» не осталась в стороне и лично оценила перемены.

Большая стройка

В ближайшую пятилетку Ирбит будет городом-конфеткой – такое заявление сделал глава региона Евгений Куйвашев на январской пресс-конференции с журналистами. Единственный город в области, где располагаются 89 объектов культурного наследия (большинство из них – середины 19 века), должен снова стать центром притяжения туристов. На реставрацию домов-памятников, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог выделены сотни миллионов рублей.

Мы прогулялись по ирбитским улицам вместе с мэром города Николаем Юдиным. Внешне Ирбит напоминает одну большую стройку. По поручению губернатора отреставрированы шесть жилых домов по улицам Ленина, Володарского и Карла Либкнехта. Все они официально признаны памятниками архитектуры, и по закону их сносить нельзя. Сейчас идёт реконструкция ещё двух домов – по улицам Красноармейской и Коммуны. На очереди дома по улицам Революции и Советской.

– Вот Красноармейская, 5, – показывает глава. – Уникальный объект – три вида кирпичной кладки. Так построили архитекторы в 19 веке. Сейчас подрядчики по кирпичику восстанавливают фасад, обрабатывают материалы на специальных станках. И внешне даже не заметно, что это результат реставрации.

Подрядчики завершают укладку плитки на площади Ленина. Фото: Павел Ворожцов

На восстановительные работы направлено более 100 млн рублей. Все жители из домов выселены в маневренный жилфонд, который также приобретён на бюджетные деньги (порядка 14 млн рублей). После реставрации горожане вернутся в родные квартиры.

– Без отселения людей выполнить работы невозможно – внутри зданий всё сгнило, это опасно, – говорит Николай Юдин. – Каждый объект предварительно прошёл историко-культурную экспертизу. Подрядчики имеют специальную лицензию. Весь процесс тщательно контролирует областное управление охраны объектов культурного наследия.

Всего же мэрии Ирбита предстоит отреставрировать 26 жилых памятников архитектуры. Большую часть работ власти рассчитывают провести до 2022 года. На каждом доме появится QR-код с информацией об истории здания и бывших хозяевах.

Николай Юдин показывает, какими стали оконные проёмы после реставрации. Фото: Павел Ворожцов

У возрождения города две цели: не только привлечь туристов, но и сохранить культурное наследие для потомков – наших детей и внуков. Да, много скептиков на этот счёт – задача не дешёвая. Но это миссия губернатора, если хотите. И мы – только ретрансляторы её. Николай ЮДИН, глава Ирбита

Поживём в красоте

Параллельно с реконструкцией памятников в Ирбите приводят в порядок дороги, благоустраивают скверы, ремонтируют учреждения соцкультбыта. Так, совсем недавно в городе заработал обновлённый стадион – с футбольным полем, спортплощадками, трибунами. Идёт капремонт дворца культуры им. В. Костевича – это самое большое учреждение культуры в Восточном управленческом округе (700 зрительских мест). Кстати, на фасаде здания подрядчики сумели сохранить уникальную мозаику (её авторы – заслуженные художники страны Геннадий Мосин и Миша Брусиловский).

Стартовал первый этап капремонта улицы Александра Матросова протяжённостью два километра. Строители меняют не только дорожное полотно, но и обустраивают водоотводные канавы, устанавливают опоры освещения, светофоры, остановочные комплексы. Сдать объект должны в 2021 году.

Завершается благоустройство площади Ленина, бульвара Победы и Сиреневого сквера – идёт сборка детских игровых комплексов, ограждений, скамеек. Кстати, на бульваре Победы, где в прошлом году открылись бронзовые бюсты ирбитчан – Героев Советского Союза (см.«Облгазету» №227 от 10.12.2019), теперь есть фонтан. А сами бюсты стоят без повреждений – жители тщательно следят за их сохранностью.

– В городе красиво становится, мы перемены видим, – говорят пенсионерки Ольга Юрьева и Лариса Андреева. – Музеи разные заработали, много новых магазинов появилось. Чувствуется, что жизнь кипит.

Дома «оделись» в строительные леса. На реставрацию одного дома в среднем уходит 30 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

– Узнала, что впервые за много лет в городе началось строительство нового жилья, – сказала молодая мама Светлана Пахомова. – Два новых дома должны скоро сдать, для молодёжи это большое событие. Если будут комфортные квартиры, семьи не поедут в другие города.

– Всю жизнь здесь живу, каждый уголок знаю. Нам бы, главное, со старыми домами разобраться, а совсем развалины – снести. Увидела ремонтников на зданиях – очень обрадовалась. Выходит, есть надежда, что мы ещё поживём в красоте, – отметила горожанка Людмила Марченко.

Прогулка с мэром Ирбита Николаем Юдиным. На городских улицах новоделы соседствуют с ветхими зданиями. Фото: Павел Ворожцов

Пассаж и театр

Впереди у ирбитчан – масштабный проект по благоустройству набережной, и это тоже поручение губернатора. Центром архитектурной композиции должен стать Пассаж – главный павильон Ирбитской ярмарки. Здание построено в 1864 году, и нуждается в реконструкции. На сегодняшний день это главный объект культурного наследия в Свердловской области.

От набережной по подвесному мосту жители и гости города смогут пройти в парк площадью 32 (!) гектара. В 1950-е годы ирбитские комсомольцы высадили в нём более 8 тысяч деревьев (пихты, кедры, вязы, тополя и пр.). Долгое время парк пребывал в заброшенном состоянии, а сейчас возрождается. Территорию очистили от мусора, установили скамейки и урны, привели в порядок дорожки.

Николай Юдин показывает новое ограждение бульвара Победы. Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, уже со следующего года в Ирбите стартует реконструкция здания драматического театра им. А. Островского. Это старейший театр на Среднем Урале. Стоимость работ – 480 млн рублей.

Ирбитчане отвечают на вопросы «ОГ». Фото: Павел Ворожцов

За кадром По словам ирбитчан, главная проблема, которая беспокоит их сейчас, – высокие коммунальные платежи. Пенсионерка Марина Овчинникова рассказала нам, что за свою трёхкомнатную квартиру они с мужем платят по 8–9 тысяч рублей ежемесячно. В центре области такого нет, утверждает она. В мэрии города подтвердили: да, коммунальные платежи действительно высокие. Большая часть расходов граждан – это плата за тепловую энергию. Раньше город отапливался за счёт котельной в районе мотозавода, но она была мазутной. И если мазут вовремя не подвозили, сети в жилфонде «размораживались». Потом на территорию зашла областная компания «Регионгаз – инвест». Построила 11 новых газовых котельных и заложила в тариф свою инвестиционную составляющую. И траты жителей, по сути, – эти деньги и есть. Котельные муниципалитету не принадлежат. Каждый год в Региональной энергетической комиссии, которая устанавливает тарифы, власти города озвучивают своё негативное отношение к ситуации. Но проблема не решается. По просьбе жителей мы довели информацию до областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Он пообещал разобраться и предоставить комментарий.

В Сиреневом сквере идёт сборка оборудования для детской игровой площадки. Фото: Павел Ворожцов

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