Нижний Тагил становится более дотационным

Маски, перчатки и социальная дистанция – депутаты выполняют все меры предосторожности Фото: Галина Соколова

На очередном заседании Нижнетагильской городской думы депутаты внесли изменения в текущий бюджет города. Собственные доходы уменьшаются, а трансферты из области, наоборот, возросли. Главные коррективы в экономику муниципалитета внесла пандемия. На следующий год перспективы также не радужные.

Заседание думы прошло не в мэрии, как обычно, а в более просторном зале Дома политпросвещения. «Переселение» объясняется усилением «противоковидных» мер, ведь в начале октября вирус добрался до руководства представительного органа.

самая жаркая дискуссия разгорелась при обсуждении повышения арендных ставок для предпринимателей Фото: Галина Соколова

– Почти три недели отсутствовал, так как получил положительный тест на коронавирус. Болезнь протекала бессимптомно, лечился дома, – рассказал председатель думы Вадим Раудштейн, только что завершивший курс лечения.

Сложная эпидемиологическая обстановка не остановила депутатов, ведь в повестке заседания был жизненно важный вопрос для муниципалитета – корректировка бюджета. Дополнительно из областной казны поступили 212,7 миллиона рублей. Большая часть будет потрачена на оснащение новых детсадов и прошедшей капремонт школы №85. Также предусмотрены выплаты нижнетагильским учителям за классное руководство и деньги на приобретение средств дезинфекции для учреждений образования.

В то же время собственные доходы муниципалитета сокращаются почти на 60 миллионов рублей. Снижены поступления от налогов на доходы физических лиц – во время пандемии работающие тагильчане стали беднее. Также городская казна недополучила средств от предпринимателей, так как в качестве мер поддержки в городе введена отсрочка уплаты земельного налога.

Мэрия ищет пути для пополнения бюджета. В частности, администрация предложила со следующего года повысить арендную плату за пользование объектами муниципального нежилого фонда на 2,7 процента. Эта мера принесла бы в казну 900 тысяч рублей. Однако депутаты-предприниматели выступили против.

– У нас в следующем году ухудшится экономическая ситуация, уменьшится платёжеспособность граждан. Подорожают энергоносители, вода. Вряд ли целесообразно увеличивать арендную плату тем, кому и так сложно, – считает депутат Вячеслав Малых.

Фото: Галина Соколова

В итоге большинство депутатов оставили расценки за аренду на прежнем уровне. А вот другой путь пополнения казны был принят. Утверждён прогнозный план приватизации нежилых муниципальных помещений. Продажа гаражных боксов и двух заброшенных зданий может увеличить бюджет на 7,5 миллиона рублей.

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