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Политика / Муниципальная политика
29 октября 2020, 19:14

Главой Артёмовского стал Константин Трофимов

Артемовский глава

Константин Трофимов возглавлял думу Артёмовского городского округа с 2016 года Фото: Из архива думы Артёмовского городского округа

В Артёмовском городском округе избрали нового мэра – им стал председатель думы муниципалитета Константин Трофимов. Его кандидатуру поддержали 15 из 19 депутатов, участвовавших в голосовании.

Кресло мэра стало свободным в августе, после того как Андрей Самочёрнов написал заявление об отставке и возглавил Каменск-Уральский психоневрологический интернат.

В конкурсе принимали участие шесть человек – кроме спикера думы, свои кандидатуры представили бывший замглавы администрации Кирилл Говорухин, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин, директор МУП «Развитие и благоустройство» Юрий Колпаков, бывший сити-менеджер Артёмовского, заместитель директора по хозяйственной части санатория-профилактория «Юбилейный» Татьяна Позняк и депутат думы Александр Соловьёв.

Конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатам думы всех шестерых участников конкурса. Народные избранники поддержали Константина Трофимова – за него отдали голоса 15 из 19 депутатов.

– Сегодня я слагаю с себя полномочия председателя думы и депутата, с понедельника вступаю в должность,- сообщил «Облгазете» Константин Трофимов.

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  • Опубликовано в №204 от 30.10.2020
Областная газета Свердловской области
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