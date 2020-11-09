Нижняя Салда отметила 260-летие с новым мэром

Для Нижней Салды этот год – знаковый. Во-первых, юбилей – 260 лет территории. Во-вторых, новый мэр – Андрей МАТВЕЕВ, вступивший в должность 11 марта. И в этот же день Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Каково это – руководить муниципалитетом в непростое время, что удалось сделать, а что пришлось отложить, Андрей Александрович поделился с нашими читателями.
– Андрей Александрович, участвуя в конкурсе этой весной, вы готовили программу развития муниципалитета. Удаётся ли в условиях пандемии выполнять поставленные задачи?
– Пункты программы не были взяты с потолка, это реальные перспективы города. Одним из приоритетов считаю отказ от работы бывшей заводской котельной, генерирующей убытки. Для этого нужно обеспечить жителей газом и построить шесть блочных котельных. Три из них уже готовятся к запуску, ещё две планируем построить в будущем году. Первая очередь газопровода сдана, вторая готова на 80 процентов. 2021 год будет завершающим.
Строятся очистные сооружения, оборудуются площадки для сбора мусора, оборудуются остановочные комплексы на автобусных маршрутах. По капремонту дорог также идём намеченным курсом. Нынче привели в порядок улицу Парижской Коммуны, где подрядчики освоили более 100 миллионов рублей. В следующем году намерены начать капремонт улицы Карла Маркса. Сейчас проект проходит госэкспертизу.
Досье «ОГ»
Андрей Матвеев родился в 1965 году в Верхней Салде. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт. Работал в милиции, затем в прокуратуре. Долгое время был прокурором Верхней Салды, затем Асбеста. С 2017 года возглавлял администрацию ЗАТО Свободный. 11 марта этого года избран на конкурсной основе главой ГО Нижняя Салда. Женат, воспитал сына.
– Понятно, что во время противовирусных мер финансирование уменьшается. На социальной сфере не экономите?
– Ни в коем случае. Когда впервые побывал в наших учреждениях образования и культуры, был приятно удивлён их современным контентом: Дворец культуры 1931 года постройки имеет глянцевый вид, а в центральной библиотеке есть прекрасный зал с фортепьяно. Школы подготовили к учебному году: в пятой заменили кровлю, в десятой установили ограждение. Открыли две «Точки роста». Переживает масштабную реконструкцию краеведческий музей, достраиваем лыжную базу, отремонтировали зал в спорткомплексе.
– Парк Металлургов выглядит после реконструкции ухоженным, продолжаете благоустраивать город?
- По госпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» в этом году начато преображение площади Быкова стоимостью 45 миллионов рублей. Это центральное место многоэтажной Нижней Салды, скоро оно будет современным. Планировали создать рядом «Звёздную аллею» с использованием технологий дополненной реальности. Проект в этот раз отбор не прошёл, попробуем заявить его вновь.
– Этот год для Нижней Салды – юбилейный. Как отметили дату?
– Провели торжественное собрание, где были отмечены грамотами и благодарственными письмами 88 салдинцев. Почётным гражданином города стал Александр Иванович Шинкарёв. Ранее он возглавлял муниципалитет, был лидером ветеранской организации. Народных гуляний не было – только салют. А в онлайн-режиме прошёл большой концерт, в котором участвовали все творческие коллективы города. К юбилею также выпустили книгу-фотоальбом.
– Как изменила жизнь в городе пандемия? Есть ли планы, от которых пришлось отказаться?
– Затруднено непосредственное общение с пожилыми жителями. Молодёжь по-прежнему активна: сейчас формируем новый состав городского совета. Недобираем налогов в связи с трудностями малого бизнеса. Оставили на будущее некоторые крупные проекты. Например, капремонт улицы Луначарского – сделали там только текущий, а также строительство ФОКа, газификацию села Акинфиево.
А вы знали?
Нижнюю Салду, в которой сейчас проживают 17,3 тысячи человек, можно назвать территорией объектов исторического наследия Среднего Урала. Здесь расположен ботанический памятник – Кедровая роща, гидрологический памятник – Нижнесалдинский пруд, индустриальный памятник – доменная печь и два памятника архитектуры – церковь Николая Чудотворца и храм Александра Невского.
– Какие в основном просьбы и предложения поступают от жителей в этом году?
– Личные приёмы я возобновил. Чаще всего идут обращения по освещению улиц, опиловке деревьев, ремонту дорог. Нередки споры между домовладельцами. Помогаем, даём разъяснения. Некоторым в это неспокойное время просто нужна моральная поддержка, сочувственные слова.
– Как строите график работы и чем занимаетесь в свободное время?
– Прописан я в Верхней Салде, но с утра и до позднего вечера нахожусь в Нижней. Это город моих предков. Здесь работал мой отец, здесь могилка деда. Свободного времени совсем немного, стараюсь выбираться на природу, читаю книги. Самым ярким событием стал поход с сыном на концерт Scorpions в Екатеринбурге.
- Опубликовано в №209 от 10.11.2020.