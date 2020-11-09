Нижняя Салда отметила 260-летие с новым мэром

На ремонте плотины глава Нижней Салды Андрей Матвеев бывает каждый день Фото: Галина Соколова

Для Нижней Салды этот год – знаковый. Во-первых, юбилей – 260 лет территории. Во-вторых, новый мэр – Андрей МАТВЕЕВ, вступивший в должность 11 марта. И в этот же день Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Каково это – руководить муниципалитетом в непростое время, что удалось сделать, а что пришлось отложить, Андрей Александрович поделился с нашими читателями.

– Андрей Александрович, участвуя в конкурсе этой весной, вы готовили программу развития муниципалитета. Удаётся ли в условиях пандемии выполнять поставленные задачи?

– Пункты программы не были взяты с потолка, это реальные перспективы города. Одним из приоритетов считаю отказ от работы бывшей заводской котельной, генерирующей убытки. Для этого нужно обеспечить жителей газом и построить шесть блочных котельных. Три из них уже готовятся к запуску, ещё две планируем построить в будущем году. Первая очередь газопровода сдана, вторая готова на 80 процентов. 2021 год будет завершающим.

Так выглядит парк Металлургов после реконструкции Фото: Галина Соколова

Строятся очистные сооружения, оборудуются площадки для сбора мусора, оборудуются остановочные комплексы на автобусных маршрутах. По капремонту дорог также идём намеченным курсом. Нынче привели в порядок улицу Парижской Коммуны, где подрядчики освоили более 100 миллионов рублей. В следующем году намерены начать капремонт улицы Карла Маркса. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

Досье «ОГ» Андрей Матвеев родился в 1965 году в Верхней Салде. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт. Работал в милиции, затем в прокуратуре. Долгое время был прокурором Верхней Салды, затем Асбеста. С 2017 года возглавлял администрацию ЗАТО Свободный. 11 марта этого года избран на конкурсной основе главой ГО Нижняя Салда. Женат, воспитал сына.

– Понятно, что во время противовирусных мер финансирование уменьшается. На социальной сфере не экономите?

– Ни в коем случае. Когда впервые побывал в наших учреждениях образования и культуры, был приятно удивлён их современным контентом: Дворец культуры 1931 года постройки имеет глянцевый вид, а в центральной библиотеке есть прекрасный зал с фортепьяно. Школы подготовили к учебному году: в пятой заменили кровлю, в десятой установили ограждение. Открыли две «Точки роста». Переживает масштабную реконструкцию краеведческий музей, достраиваем лыжную базу, отремонтировали зал в спорткомплексе.

– Парк Металлургов выглядит после реконструкции ухоженным, продолжаете благоустраивать город?

- По госпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» в этом году начато преображение площади Быкова стоимостью 45 миллионов рублей. Это центральное место многоэтажной Нижней Салды, скоро оно будет современным. Планировали создать рядом «Звёздную аллею» с использованием технологий дополненной реальности. Проект в этот раз отбор не прошёл, попробуем заявить его вновь.

Салдинцы в этом году отремонтировали мемориал воинам Великой Отечественной войны и памятник Ленину Фото: Галина Соколова

– Этот год для Нижней Салды – юбилейный. Как отметили дату?

– Провели торжественное собрание, где были отмечены грамотами и благодарственными письмами 88 салдинцев. Почётным гражданином города стал Александр Иванович Шинкарёв. Ранее он возглавлял муниципалитет, был лидером ветеранской организации. Народных гуляний не было – только салют. А в онлайн-режиме прошёл большой концерт, в котором участвовали все творческие коллективы города. К юбилею также выпустили книгу-фотоальбом.

– Как изменила жизнь в городе пандемия? Есть ли планы, от которых пришлось отказаться?

– Затруднено непосредственное общение с пожилыми жителями. Молодёжь по-прежнему активна: сейчас формируем новый состав городского совета. Недобираем налогов в связи с трудностями малого бизнеса. Оставили на будущее некоторые крупные проекты. Например, капремонт улицы Луначарского – сделали там только текущий, а также строительство ФОКа, газификацию села Акинфиево.

А вы знали? Нижнюю Салду, в которой сейчас проживают 17,3 тысячи человек, можно назвать территорией объектов исторического наследия Среднего Урала. Здесь расположен ботанический памятник – Кедровая роща, гидрологический памятник – Нижнесалдинский пруд, индустриальный памятник – доменная печь и два памятника архитектуры – церковь Николая Чудотворца и храм Александра Невского.

– Какие в основном просьбы и предложения поступают от жителей в этом году?

– Личные приёмы я возобновил. Чаще всего идут обращения по освещению улиц, опиловке деревьев, ремонту дорог. Нередки споры между домовладельцами. Помогаем, даём разъяснения. Некоторым в это неспокойное время просто нужна моральная поддержка, сочувственные слова.

– Как строите график работы и чем занимаетесь в свободное время?

– Прописан я в Верхней Салде, но с утра и до позднего вечера нахожусь в Нижней. Это город моих предков. Здесь работал мой отец, здесь могилка деда. Свободного времени совсем немного, стараюсь выбираться на природу, читаю книги. Самым ярким событием стал поход с сыном на концерт Scorpions в Екатеринбурге.

Нижняя Салда – город памятников. Храм Александра Невского. Фото: Галина Соколова