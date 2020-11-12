Пандемия сократила расходы муниципалитетов на торжества

Краеведческий музей – гордость Нижней Салды. Фото: Галина Соколова

Пандемия сорвала муниципалитетам планы – отменились народные гулянья, творческие фестивали, спортивные состязания… Особенно много задумок было у городов, отмечающих юбилеи. Градоначальники, не сговариваясь, решили потратить сэкономленные средства на… объекты культуры.

Туринск. Нынче туринцы отмечают гордую дату – 420 лет от основания города. В программе празднования аж 80 пунктов. Проекты по благоустройству реализованы, и центральная улица Туринска стала его современным украшением. Преображение обошлось в 50 млн рублей. А вот июньские народные гулянья и концертная программа по понятным причинам не состоялись.

– Устраивая концерты, мы не шикуем. Приглашаем обычно артистов из областной столицы и свои творческие коллективы. Нынче программу отменили, экономия при этом составила около 800 тысяч рублей. Средства направили на ремонт Дома культуры в селе Городище, – сообщил глава Туринска Александр Пузырёв.

Как уточнил директор Дома культуры Валерий Маренков, учреждение получило грант по нацпроекту «Культура» на реконструкцию здания, а деньги из местного бюджета пошли на замену систем отопления и электроснабжения. Кстати, Городище нынче отметило вековой юбилей. Обновление очага культуры стало для селян отличным подарком.

После ремонта в городищенском ДК появятся танцевальный класс с зеркалами и каминная. Фото: паблик Городищенский ДК «Сельская жизнь»

Кушва. Ещё один свердловский юбиляр – Кушвинский городской округ. Здесь в честь 285-летия установлен памятник императору Александру III, благоустроен городской парк, разбит новый сквер, реализуется проект по обеспечению города чистой водой. Однако от проведения массовых праздничных мероприятий кушвинцам пришлось отказаться.

– Экономия составила 3 миллиона рублей. Из них 300 тысяч рублей потратили на покупку плодородной земли для газонов парка, провели необходимые ремонтные работы во Дворце культуры и направили средства на зарплату работникам культуры, – прокомментировал расходы глава округа Михаил Слепухин.

Нижняя Салда. Праздник в честь 260-летия города прошёл негромко, хотя салдинцы планировали погулять в обновлённом парке и потанцевать под выступления любимых артистов. Из-за пандемии им пришлось смотреть концерт онлайн.

– Сэкономили немногим более миллиона рублей, – сообщил глава округа Андрей Матвеев. – Эти средства оказались кстати, так как в краеведческом музее города идёт капитальный ремонт.

Нижнесалдинский краеведческий музей, созданный 60 лет назад, постепенно превращается в музейный комплекс. Кроме экспозиционных залов в особняке купца Василия Шубцева, учреждение культуры получило здание для хранения фондов и галерею. Финансируются восстановительные работы в основном из муниципального бюджета.

В следующем году в кушвинском парке зазеленеют газоны. Фото: Галина Соколова