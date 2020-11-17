Пандемия внесла коррективы в тагильский бюджет

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев знакомит депутатов Заксобрания с цифрами нового бюджета Фото: Илья Колесов

Под занавес года в муниципалитетах завершаются бюджетные процессы. В Нижнем Тагиле главный финансовый документ подготовили к публичным слушаниям. Предполагается, что доходы городского округа составят 15 миллиардов рублей, расходы будут больше на 339 миллионов. Как и в предыдущие годы, более половины поступлений в казну тагильчане ждут из областного центра.

Ежегодно, верстая бюджет, специалисты мэрии понимают, что фактические цифры могут поменяться, но вряд ли кто-то предполагал, что 2020-й окажется таким непредсказуемым. В пандемию «обмелели» сразу несколько источников доходов.

– Безусловно, ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на бюджет города. Наибольшие потери доходов фиксируем по налогу на доходы физических лиц, так как не достигнут ожидаемый рост фонда оплаты труда. По итогам года также прогнозируется снижение на 9,1 миллиона рублей поступлений от предприятий, работающих по специальным налоговым режимам, в связи с освобождением Правительством РФ от уплаты налогов пострадавших отраслей бизнеса за второй квартал этого года, – сообщил заместитель главы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Кроме того, бюджет недополучил средств от продажи и аренды муниципального имущества. Из-за пандемии предпринимателям перенесли плату за аренду на следующий год. Наполовину сократились и доходы от оказания платных услуг казёнными организациями. Введение самоизоляции в учреждениях спорта и культуры не позволило им заработать 2,5 миллиона рублей. Во время пандемии дважды прошла корректировка бюджета, где были снижены параметры расходов.

При этом тагильчанам удалось сэкономить, отказавшись от расходов на массовые праздничные и спортивные мероприятия, командировки бюджетников. А когда закрылись садики и школы ушли на дистант, уменьшились траты на питание детей. Сэкономленные средства были направлены на другие городские нужды.

– Уменьшился размер кредиторской задолженности. Проведены ремонты муниципальных учреждений, они обеспечены дезинфицирующими средствами и защитными масками. Профинансирована деятельность оздоровительного центра «Сосновый бор», принимавшего пациентов с коронавирусной инфекцией, – рассказал Алексей Бурдилов.

Бюджет следующего года верстался с учётом пандемийных реалий. Поступление налогов от работающих граждан ожидают куда скромнее. Планируется, что доходная часть бюджета будет меньше нынешней и составит 15 миллиардов рублей. Из них 10,5 миллиарда – это трансферты из областного бюджета.

По доходам и расход. Самая весомая статья – образование. На зарплаты педагогов, содержание школ и садиков, питание и оздоровление детей уйдёт 7,2 миллиарда рублей. 2,26 миллиарда планируют потратить на социальные выплаты, спорт и культуру. Ещё 2,4 миллиарда заберут дороги.

– Социально значимые расходы предусмотрены в полном объёме, прочие статьи затрат – с учётом оптимизационных мероприятий, – пояснил Алексей Бурдилов.

Проект бюджета, предложенный финансистами мэрии, 24 ноября обсудят тагильчане на общественных слушаниях, а затем он будет изучаться и утверждаться депутатами городской думы.

Кстати На старте 2020 года доходная часть городского бюджета составляла 14 миллиардов 779 миллионов рублей, а расходная – 14 миллиардов 836 миллионов рублей. К концу года и доходная, и расходная части превысили 17 миллиардов рублей.