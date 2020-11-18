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Политика / Муниципальная политика
18 ноября 2020, 13:08

Главой Ачитского ГО переизбран Дмитрий Верзаков

Дмитрий Верзаков

Кандидатура Дмитрия Верзакова на пост главы ГО была поддержана на сегодняшнем заседании думы большинством голосов. Фото: Павел Ворожцов

Дмитрий Верзаков избран главой Ачитского ГО ещё на пять лет. Он будет возглавлять городской округ до 2025 года.

Как сообщили "Облгазете" в местной думе, после второго этапа конкурсных испытаний в борьбу за кресло главы города вступили ещё четыре кандидата: Светлана Боциева, Елена  Дяктева, Владимир Крючков и Василий Матвеев. Однако кандидатура Дмитрия Верзакова была поддержана на сегодняшнем заседании думы городского округа большинством голосов.

Напомним, что Дмитрий Верзаков возглавляет городской округ с 2015 года. До этого он был замглавы по ЖКХ, а затем и. о. главы. Предыдущий руководитель Вячеслав Косогоров ушёл в отставку по собственному желанию в конце сентября 2015 года по состоянию здоровья.

Досье "ОГ": Дмитрий ВЕРЗАКОВ

  • Родился 26 ноября 1971 года, окончил Ачитскую школу.
  • В 1994 году окончил факультет механизации сельского хозяйства Уральской государственной сельскохозяйственной академии.
  • Шесть лет работал директором на предприятиях сферы ЖКХ в Ачите. На муниципальную службу попал, когда Вячеслав Косогоров выиграл выборы на пост главы городского округа в 2012 году.

Читайте также беседу "Облгазеты" с Дмитрием Верзаковым от 2015 года.

Областная газета Свердловской области

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