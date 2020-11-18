Главой Ачитского ГО переизбран Дмитрий Верзаков

Дмитрий Верзаков избран главой Ачитского ГО ещё на пять лет. Он будет возглавлять городской округ до 2025 года.
Как сообщили "Облгазете" в местной думе, после второго этапа конкурсных испытаний в борьбу за кресло главы города вступили ещё четыре кандидата: Светлана Боциева, Елена Дяктева, Владимир Крючков и Василий Матвеев. Однако кандидатура Дмитрия Верзакова была поддержана на сегодняшнем заседании думы городского округа большинством голосов.
Напомним, что Дмитрий Верзаков возглавляет городской округ с 2015 года. До этого он был замглавы по ЖКХ, а затем и. о. главы. Предыдущий руководитель Вячеслав Косогоров ушёл в отставку по собственному желанию в конце сентября 2015 года по состоянию здоровья.
Досье "ОГ": Дмитрий ВЕРЗАКОВ
- Родился 26 ноября 1971 года, окончил Ачитскую школу.
- В 1994 году окончил факультет механизации сельского хозяйства Уральской государственной сельскохозяйственной академии.
- Шесть лет работал директором на предприятиях сферы ЖКХ в Ачите. На муниципальную службу попал, когда Вячеслав Косогоров выиграл выборы на пост главы городского округа в 2012 году.
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