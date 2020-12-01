Что ждёт Ачитский район в ближайшее время?

Глава Ачитского района Дмитрий Верзаков заступил на второй срок. На фото – он в своём рабочем кабинете Фото: Алексей Кунилов

Ачитский городской округ, в состав которого входят 54 населённых пункта, вновь возглавил Дмитрий ВЕРЗАКОВ. 26 ноября он официально вступил в должность, а 27-го пообщался с нами. Дмитрий Александрович признался, что не любит что-то обещать заранее, а предпочитает говорить о том, что уже стопроцентно будет сделано в муниципалитете в ближайшее время. В разговоре с «ОГ» глава открыто обозначил проблемы территории и рассказал о проектах нового года.

Плюсы и минусы

– Дмитрий Александрович, последний раз мы встречались в 2015 году, когда вы только заступили на пост главы Ачитского ГО. Давайте честно – сами решили пойти на второй срок, или это указание сверху?

– Решение принял самостоятельно. Не хотелось, чтобы проекты, которые администрация округа только-только начала реализовывать, оказались брошенными. Помимо меня на пост главы претендовали ещё четыре человека, конкуренция, конечно, была, все – люди достойные. Возможно, выбор в мою пользу дума сделала потому, что уже есть опыт работы на должности главы. Судить об этом не берусь – это решение депутатов. Жители отреагировали по-разному. Многие поддержали моё выдвижение. Есть и такие, кто критиковал – в основном в соцсетях. Наверное, это нормальная ситуация, когда много разных мнений – лишь бы критика была конструктивной. Команда специалистов в администрации сформирована, задач – много. Будем работать.

На заметку Герб Ачитского ГО украшает лебедь как символ экологически чистой территории. По словам местных жителей, лебеди в ачитских водоёмах водятся до сих пор – ежегодно гнездятся минимум 20 пар. Население всячески оберегает птиц, подкармливает их. Это одна из самых больших популяций лебедей в Свердловской области.

Ачитские ребятишки очень любят горки и с нетерпением ждут новых детских игровых площадок Фото: Алексей Кунилов

– Вы родились в Ачите, постоянно живёте здесь. Чем Ачитский район отличается от других муниципалитетов региона?

– Наш муниципалитет – это западные ворота Свердловской области. И все, кто едут со стороны Пермского края, Башкирии – едут через нас. Исторически на месте Ачита была крепость для защиты уральских поселений и заводов от кочевников. И этот момент нашёл отражение на нашем гербе – в виде перекрестья трёх дорог. Есть ещё одна особенность: в состав Ачитского городского округа сегодня входят 54 населённых пункта, а жителей – менее 16 тысяч человек. Это наша главная проблема. В каждую деревню нужна хорошая дорога, освещение и прочее. А живут там по 50–100 человек, и в основном пенсионеры. То есть затраты на инфраструктуру не окупаются изначально. Что особенно ценно? То, что все жители живут дружно. У нас на территории много разных национальностей представлено – русские, татары, марийцы, украинцы… Никаких споров на религиозной почве или межнациональных конфликтов нет. Кстати, в нашем муниципалитете традиционно проходит областной праздник марийской культуры Ага-Пайрем – приезжают люди со всего региона.

Православный храм Архангела Михаила посещают многие жители Ачита. Здание нуждается в реконструкции, говорят в мэрии Фото: Алексей Кунилов

– Но Ачитский район – ещё и сельскохозяйственный…

– Безусловно. Правда, в годы перестройки нашим совхозам порядком досталось. Многие не выдержали перемен. Сегодня сельское хозяйство на территории муниципалитета развивается. Два флагмана у нас – агрофирма «Заря» и СПК «Бакряжский». Производят молоко высочайшего качества. Строят новые коровники, складские помещения. Показывают рост объёмов производства и средней заработной платы сотрудников. Мы стараемся их всячески поддерживать.

– Стоит отметить ещё одну особенность – высокую дотационность территории…

– Да, это не секрет. Стараемся входить в областные программы по максимуму – иначе нам ни один проект не реализовать. Многое зависит от результатов ежегодных согласительных комиссий в министерстве финансов. Там, как правило, к пожеланиям прислушиваются. Большую помощь оказывают депутаты Законодательного собрания региона – Владимир Терешков и Альберт Абзалов. И словом, и делом, как говорится… Если в 2015 году бюджет территории составлял всего 560 млн рублей, то теперь это миллиард. Тем не менее проблема дотационности остаётся. И потенциальных инвесторов, которым наш округ был бы интересен, пока нет. А вкладывать деньги только в развитие Ачита я считаю неправильным – нужно учитывать интересы жителей всех населённых пунктов.

Мемориальный комплекс ачитским бойцам расположен в самом центре посёлка Фото: Алексей Кунилов

Факты и планы

– Вы упомянули о проектах, которые не хотелось бы бросать. Выборы состоялись, в должность вы вступили официально. Что ждать жителям Ачитского района в ближайшее время?

– Я весьма осторожно отношусь к задумкам на долгую перспективу. Мечты – мечтами, а обстоятельства могут сложиться по-разному, в том числе финансовые. Поэтому назову те проекты, которые стопроцентно будут реализованы в ближайший год. Это строительство нового клуба на 100 мест в селе Ключ – мы вошли в федеральную программу. Это запуск новых очистных сооружений в посёлке Уфимском – 70 процентов строительных работ уже выполнены. Это ремонт дорог и тротуаров, а также реконструкция систем уличного освещения – установка энергосберегающих светильников и прочее. И подготовка проекта по строительству очистных сооружений в Ачите.

Флаг Ачитского ГО с лебедем и перекрестиями трёх дорог – в кабинете у мэра Фото: Алексей Кунилов

– Перед встречей с вами мы пообщались с жителями. Люди просят новые детские площадки и игровые комплексы…

– Да, такая необходимость есть. Одну из площадок по желанию жителей планируем установить в сквере за домом культуры, предпроектные работы выполнены. Если говорить в целом о благоустройстве, нам удалось сделать центральный сквер в Ачите по программе формирования комфортной городской среды. Есть проект центральной площади в посёлке Уфимском, но в программу нас пока не включили, будем подавать заявку снова.

– Большая часть жилфонда округа – частный сектор. Как у вас с газом?

Дмитрий Верзаков показывает верстовой столб, установленный к 85-летию района в центральном сквере Ачита. На нём указатель – 196 км до Екатеринбурга и 196 км – до Перми Фото: Алексей Кунилов

– Сейчас газифицированы пять населённых пунктов – Ачит, Уфимский, Заря, Гайны и Бакряж. Не полностью на 100 процентов, но близко к этому. Сейчас нужно газифицировать другие территории, прокладывать газопроводы высокого давления в направлении Русского Потама. Но это пока в планах. Войти в программу по линии министерства энергетики и ЖКХ не получилось. Можно попробовать решить вопрос с газом по линии министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, но там в программе есть условие – на территориях должны работать крупные сельскохозяйственные предприятия. Сейчас рассматриваем варианты.

В Ачите – несколько водоёмов, вода вблизи местных плотин не замерзает Фото: Алексей Кунилов

– Жильё? Образование?

– Очередь на жильё среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мы почти закрыли – построены три новых жилых дома по 36 квартир каждый. По другим категориям граждан очередь, к сожалению, двигается медленно – это наша проблема. Что касается образования – очереди детей дошкольного возраста в садики у нас практически нет, заработали два новых детских сада в Ачите и Уфимском на 135 мест каждый. Сейчас нам необходимы две новые школы и школа-сад. В областном министерстве образования об этом знают. Вопрос пока открытый.

– Ситуация с коронавирусом как-то сказалась на территории?

– Оперативные сводки получаю каждый день. Ситуация беспокоит. Если по весне у нас сначала было всего два случая заболевания, то потом пошёл постепенный рост. Сейчас уже 611 лабораторно подтверждённых случаев. Много «привозных» из города. Родители отправляют детей к бабушкам-дедушкам на выходные, не задумываясь о рисках. Есть такие, кто пренебрегает мерами профилактики. Ведём разъяснительную работу с населением. Заболевшим оказывают помощь медики.

Справка «ОГ» Дмитрий Верзаков родился в 1971 году в Ачите. В 1994 году окончил факультет механизации сельского хозяйства Уральской государственной сельскохозяйственной академии. Более 20 лет проработал на предприятиях ЖКХ в Ачите. В 2012 году стал заместителем главы администрации Ачитского ГО по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2015 году был избран главой Ачитского ГО. В ноябре этого года переизбран на второй срок.

Фото: Любовь Ашихмина

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