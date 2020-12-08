Мэром Махнёво стал бывший полицейский

Александр Корелин более 20 лет проработал в правоохранительных органах. Фото: Пресс-служба администрации Махнёвского МО

Депутаты Махнёвского муниципального образования единогласно избрали нового главу посёлка. Им стал бывший начальник ОМВД России по Режевскому району, подполковник полиции в отставке Алексей Корелин.

Этой осенью посёлок оказался в центре политических событий. В сентябре прошли выборы в местную думу, а после них в активную стадию вступил конкурс по отбору главы. На него заявились 10 человек. Конкурсная комиссия выбрала трёх кандидатов – конкуренцию Алексею Корелину составили бывший глава посёлка Александр Лызлов и начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами местной администрации Нина Качанова. Народные избранники в итоге поддержали кандидатуру Корелина.

Оперативно связаться с Алексеем Корелиным не удалось: на момент звонка он был в командировке. Жители с энтузиазмом восприняли избрание нового мэра, надеясь, что ему, наконец, удастся решить многолетние проблемы посёлка. Об одной из таких проблем – низком качестве питьевой воды – в сентябре подробно рассказывал наш корреспондент Станислав Мищенко в материале «Десять лет без чистой воды».

Справка «ОГ» Алексей Корелин родился в Махнёво в 1978 году. В 1999 году окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1999 по 2015 года прошёл путь от оперуполномоченного в отделе уголовного розыска до заместителя начальника ОМВД России по г. Сухой Лог. С 2015 года – начальник ОМВД России по Режевскому району. В мае 2020 года вышел на пенсию по выслуге лет. Женат, воспитывает троих детей.

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