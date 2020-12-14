Технари, педагоги, силовики

Семейная династия Пинаевых. Фото: Из личного архива семьи Пинаевых

В биографиях даже самых крупных чиновников можно отыскать факты, ранее не известные широким массам. Что уж говорить о чиновниках «поменьше» – мэрах городских округов? Большинство из нас оценивает их работу на посту, не имея представления, кем же они были в так называемой «до-мэрской» жизни. «ОГ» заглянула в личные карточки глав уральских муниципалитетов и вот что выяснила.

Сегодня в Свердловской области 94 муниципальных образования. Из них 78 – городских. Вот об их руководителях и поговорим.

В лидерах – «технари»

Больше всего глав – 22 человека – выходцы из промышленного сектора.

Например, мэр Режа Иван Карташов прошёл трудовой путь от помощника машиниста экскаватора до главного инженера АО «Сафьяновская медь». Мэр Староуткинска Сергей Кузовков начинал слесарем-трубопроводчиком, а в итоге дослужился до коммерческого директора Уральского приборостроительного завода. Андрей Ярославцев – глава Качканара – более 20 лет проработал в ЕВРАЗе. А Михаил Слепухин – глава Кушвы – на железной дороге в вагонном ремонтном депо.

– Работать на железной дороге я мечтал с детства, – рассказал Михаил Владимирович «Облгазете». – Отец работал машинистом экскаватора в карьере и брал меня с собой. Я видел, как грузили руду из карьера в вагоны, потом несколько раз прокатился на электровозе и понял, что это движение меня захватывает. Целенаправленно пошёл в институт путей сообщения, пять лет отработал помощником машиниста, затем перешёл в депо. Ни разу не пожалел о выборе специальности.

Есть у нас и энергетики, как, например, Павел Мартьянов из Богдановича, в прошлом – главный инженер завода по производству огнеупорных материалов.

Есть и коммунальщики – мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, не один год проработавший в Каменск-Уральских энергетических сетях и Свердловэнергосбыте. И руководители леспромхозов, как Сергей Бондаренко, ныне глава Новолялинского ГО.

Политологи утверждают, что в ближайшие годы мэров-промышленников меньше не станет. Свердловская область по-прежнему остаётся заводским краем. Знание производственных циклов, особенностей продукции и технических новинок – хорошее подспорье на посту мэра.

Ученье – свет

Вторую позицию пока занимают мэры-педагоги. Их сегодня 14 человек.

Роман Валов, глава Сухого Лога, и Валерий Конопкин, глава Верхнего Дуброво, – по образованию учителя физического воспитания. Невьянский мэр Александр Берчук – в прошлом преподаватель информатики. Сергей Черепанов из Лесного – учитель истории, а Виктор Роененко из Таборинского района – учитель начальных классов.

– Главный принцип, который вынес из педагогики, – криком ничего не добьёшься, – говорит Виктор Анатольевич. – Людей нужно убеждать – это единственный способ решать вопросы конструктивно. Что касается учеников – до сих пор всех помню по именам, и они ко мне тоже заглядывают в гости.

– Могу с гордостью сказать, что у меня уже пять тысяч пятьсот выпускников, – делится глава Асбеста Наталья Тихонова. – Будучи мэром, я до сих пор на совмещённой основе преподаю в нашем городском политехникуме спецдисциплины и менеджмент. Защитила кандидатскую диссертацию. А один из моих лучших учеников – Андрей Бубнов – сейчас работает со мной, возглавляет юридический отдел администрации.

Как отметил первый замруководителя аппарата и правительства губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, педагогов учат, прежде всего, быть понятными и самим понимать людей. Эти качества очень нужны муниципальному руководителю, потому что кроме профессиональной управленческой деятельности он много времени уделяет общению с жителями.

«Тогда орудовала банда»

На пятки инженерам и учителям наступают силовики – полицейские в отставке, бывшие начальники исправительных колоний, спасатели и даже офицеры ФСБ. Мэров с таким трудовым опытом сегодня уже 11 человек. И, судя по всему, это не предел.

Глава Пелыма Шахит Алиев, например, 26 лет прослужил в МВД, он – подполковник в отставке. Владимир Михель из Ивделя и Андрей Клопов из Карпинска – специалисты МЧС, возглавляли пожарную охрану. Андрей Захарцев из Заречного ранее служил в ФСБ, Алексей Лиханов – мэр Верхотурья – много лет руководил исправительной колонией, где содержалось 1,6 тысячи осужденных.

– Выходцев из силовых структур в органах власти действительно становится больше, – констатирует уральский политолог Александр Пирогов. – Это общероссийский тренд. Возможно, дело в том, что люди с таким профессиональным опытом – очень дисциплинированные. У них высокая степень организации труда.

Практически все мэры-силовики имеют государственные награды. Так, глава Пышминского ГО, полковник полиции в отставке Виктор Соколов награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка» (за задержание особо опасных преступников и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений).

– Было это в 2000 году, награду получил по указу президента Владимира Путина, – рассказал Виктор Васильевич. – Тогда на трассе «Екатеринбург-Тюмень» орудовала большая банда – убийства, разбойные нападения и прочее. Много эпизодов. И мы сумели их поймать и обезвредить. Помогла командная работа, очень семья поддерживала. И всё время твердил про себя девиз ВДВ: «Никто кроме нас».

Права и деньги

Юристов и экономистов среди уральских глав тоже немало.

Юридическое образование имеют 11 человек. Почти все успели поработать по специальности. Мэр Малышевского ГО Мария Рубцова, к примеру, была старшим помощником прокурора в Асбесте и помощником мирового судьи. А глава Нижней Салды Андрей Матвеев более 10 лет провёл в кресле прокурора – сначала Верхней Салды, потом Асбеста. И дослужился до звания старшего советника юстиции.

– Удивительно, но желание пойти учиться на юриста у меня возникло в армии, – поделился Андрей Александрович. – Познакомился со студентами-юристами и загорелся. Самое громкое моё дело? Убийство сторожа на фирме «Салда-АСКО» в 1995 году. В ходе расследования выяснилось, что в преступлении замешаны 8 человек – целая группа. В общей сложности они совершили 32 преступных деяния. Все понесли наказание. Сейчас я занимаю пост главы, но нагрузка и ответственность – абсолютно сопоставимы с тем, что раньше.

Глав-экономистов – 6 человек.

Так, мэр Верхней Салды Михаил Савченко долгое время занимался банковской деятельностью. В банках работала и глава Ревды Ирина Тейшева - она возглавляла филиалы «Кольца Урала» и УБРиРа. Мэр Алапаевска Сайгид Билалов был предпринимателем, а Наталья Мельчакова из Рефтинского трудилась в экономическом отделе местной администрации.

Кто в меньшинстве?

Есть среди уральских мэров и аграрии. Но их всего 5 человек. Закономерно, что возглавляют они сельскохозяйственные округа – Ачит, Талицу, Ирбитский, Слободо-Туринский и Байкаловский районы.

– Решил, что буду этим заниматься, когда отработал три сезона помощником комбайнёра, – рассказал Алексей Жуков, мэр Байкаловского района. – Я тогда в 10-мклассе учился. Поработал на самой крутой в те времена технике – комбайне СК-6 «Колос». Радость была невероятная! Увлечение аграрными машинами осталось до сих пор. Если что – и трактор починить смогу.

В абсолютном меньшинстве пока остаются главы – социальные работники (их только двое – Иван Веснин, мэр Верхней Туры, и Дмитрий Летников из Горноуральского ГО) и медики (их тоже двое: Алексей Константинов, глава Артей, и Алексей Богатырёв из Шали; оба до избрания на пост работали врачами-педиатрами).

Рекорды:

Самый молодой мэр: Алексей Стасёнок (Нижняя Тура). Сейчас ему 32 года.

(Нижняя Тура). Сейчас ему 32 года.

Самый возрастной мэр: Сергей Бондаренко (Новолялинский ГО). Сейчас ему 66 лет.



Дольше всех на посту: Валерий Конопкин (ГО Верхнее Дуброво). Занимает пост 16 лет.



Самый многодетный мэр: Павел Мартьянов (Богданович). Вырастил пятерых сыновей (кстати, один из них – Владимир – в 2018–2019 года работал в «ОГ» фотокорреспондентом).

– в 2018–2019 года работал в «ОГ» фотокорреспондентом).

Мэры-спортсмены:

Сайгид Билалов (Алапаевск) – мастер спорта СССР по самбо,

Владислав Пинаев (Нижний Тагил) – мастер спорта СССР по плаванию,

(Нижний Тагил) – мастер спорта СССР по плаванию, Валерий Еремеев (Нижнесергинский МО) – мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике,

(Нижнесергинский МО) – мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, Владимир Цветов (Новоуральск) – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам,

(Новоуральск) – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, Дмитрий Нисковских (Сысерть) – мастер спорта РФ по лыжным гонкам.

(Сысерть) – мастер спорта РФ по лыжным гонкам.

Мэры с учёной степенью:

Александр Высокинский (Екатеринбург) – кандидат экономических наук,

(Екатеринбург) – кандидат экономических наук, Вадим Пильников (Дегтярск) – кандидат экономических наук,

(Дегтярск) – кандидат экономических наук, Наталья Тихонова (Асбест) – кандидат педагогических наук.



Мэры – музыканты и художники:

Татьяна Горнова (Атиг) играет на фортепиано и аккордеоне,

(Атиг) играет на фортепиано и аккордеоне, Александр Устинов (Краснотурьинска) окончил музыкальную школу по классу фортепиано, сейчас пишет картины,

(Краснотурьинска) окончил музыкальную школу по классу фортепиано, сейчас пишет картины,

Михаил Петухов (Михайловск) руководил ансамблем баянистов. Кстати, Петухов – единственный мэр в Свердловской области с высшим образованием в сфере культуры.

Отдельной строкой: Среди уральских мэров только трое имеют профильное образование по специальности «государственное и муниципальное управление». Это Евгений Баранов, глава Камышловского МР, Виталий Никитенко, глава Арамиля и Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. Удивляться этому факту не стоит, говорят политологи. Схема выборов муниципальных глав изменилась по сравнению с советским периодом. Образование и рабочий стаж – уже вторичны, главное – иметь опыт управленческой работы (не важно, в какой сфере) и деловой авторитет. Но достаточно ли этого, чтобы эффективно управлять муниципалитетом?

* При подготовке материала использовались данные с официальных сайтов администраций муниципалитетов

* О главах сельских поселений читайте в следующих номерах «ОГ»

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