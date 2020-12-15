У карты своего округа в рабочем кабинете. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Каменского городского округа Сергей Белоусов поразил нас смелостью. Он в открытую, не стесняясь, говорит и об успехах территории, и о проблемах. «Я человек азартный, многое в жизни делаю вопреки. И пост главы — в какой-то степени профессиональный вызов мне самому. Такой опыт ни за какие деньги не купишь», – признаётся он.

«Подпитка» от соседей

– Сергей Александрович, у вашей территории очень интересное географическое положение. С одной стороны, округ как бы «обнимает» город Каменск-Уральский. А с другой стороны, граничит с другими регионами – Челябинской и Курганской областями. Это как-то сказывается на жизни муниципалитета?

- Конечно. У нас есть внутренняя миграция населения: из Каменска-Уральского люди едут жить и работать в Екатеринбург, а из нашего района – в Каменск-Уральский. Но ситуация не критична, потому что идёт большой приток жителей из Курганской и Челябинской областей. Особенно из Курганской. Так что территория находится в постоянном движении.

– У вас в подчинении 65 населённых пунктов, где проживают 27,7 тысячи человек. Как управляетесь с таким хозяйством?

- Все населённые пункты сгруппированы в 16 сельских администраций. В каждой – свой глава. Они ведут приём граждан, выдают необходимые справки, обеспечивают взаимодействие с администрацией округа. Самый крупный посёлок – Мартюш, где живут почти 5 тысяч человек. Самый маленький – деревня Малиновка, где прописаны всего два человека. В течение года я стараюсь объехать все населённые пункты, включая эти. В некоторых сёлах и посёлках бываю каждый день – в зависимости от вопросов, которые решаются. Как-то провёл эксперимент – объехал за сутки все территории…«Намотал» 543 километра, не выезжая за пределы округа. Разбросанность населённых пунктов достаточно большая.

– Крупных промышленных предприятий в округе нет. Чем живёте?

- Основа нашей экономики – сельское хозяйство. И лидер в этом – акционерное общество «Каменское». Специализируется на производстве мяса и молока, продукция расходится по всей России. Если мы всем районом даём 99 тонн молока в сутки, то из них 72 тонны – результат работы этого предприятия. Ещё недавно в округе было много брошенных земель, а сейчас – нехватка. Есть крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся поставками овощей. И, как я уже сказал, часть жителей ездит на работу в Каменск-Уральский.

– Без помощи региона, как мы понимаем, тоже не обходитесь…

- Естественно. Наш округ дотационный. 70 процентов доходов территории – областные дотации. Очень много областных программ, где мы участвуем и где доля софинансирования муниципалитета составляет всего 3 процента. Это нам под силу. Если софинансирование предполагает 10 процентов муниципальной доли, мы уже говорим, что много…

«Непотопляемый» мост

– Пройдёмся по основным направлениям. Есть ли потребность у округа в новых садиках и школах?

- С детскими садами всё в порядке, построили четыре новых дошкольных учреждения – очередь детей закрыли. По школам потребность есть. В селе Маминском действующей школе почти 100 лет – нужна новая. Кстати, проект её готов. В селе Сосновском делаем ремонт школьного пристроя. Есть необходимость в ремонтах и в других учреждениях. Хотим продолжить на базе наших школ открытие образовательных центров «Точка роста». У нас таких уже три – в сёлах Колчедан, Позариха и посёлке Мартюш.

– Дома культуры?

- У нас целая сеть таких учреждений. Вошли в федеральную программу – в следующем году проведём ремонт ДК в селе Сосновском. Он обойдётся в 16 млн рублей. Требует ремонта ДК в селе Соколова, пытаемся изыскать средства. Больше всего беспокоит ДК в Колчедане – по заключению экспертизы здание признано аварийным. В прошлом году хотели его отремонтировать, но подрядчик попался, к сожалению, не совсем грамотный. Раскрыл кровлю, и все несущие конструкции пострадали от дождя. «Реанимировать» их уже не получится. Придётся начинать всё заново.

– Дороги, газ?

- По дорогам значительно выросло финансирование. Было время, когда на все дороги выделялось только 13 млн рублей. А сейчас мы не опускаемся ниже 100 млн рублей. На балансе у нас 570 километров дорожного полотна. В прошлом году создали муниципальное управление хозяйства, приобрели спецтехнику. Сбербанк открыл нам лизинг в сумме 60 млн рублей. Да, теперь мы ежегодно платим лизинговые платежи за эту технику. Но зато не зависим от сторонних подрядчиков и сами себе хозяева. Первую зиму в таком режиме уже пережили.

С газификацией – похуже. Есть готовые проекты для девяти населённых пунктов на юге района. Там газа не было никогда, и людям ещё в 2000-е годы обещали его провести, но так и не сделали. Общая стоимость – более 220 млн рублей. Сразу такие деньги нам никто не даст. Единственный вариант – войти в программу по линии или министерства энергетики и ЖКХ, или министерства агропромышленного комплекса. И здесь пока вопрос – открытый.

– Благоустройство?

- По программе комфортной городской среды сделали парк Победы в селе Колчедан. Стоимость проекта – 19,5 млн рублей. Раньше на месте парка был пустырь со старым обелиском. Сделали новый обелиск – облицевали гранитом. Появились памятные камни с именами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, пропавших без вести и умерших уже после войны. И памятный камень с именами воинов-интернационалистов. Вокруг этой зоны – детская игровая и спортивная площадки, места отдыха. Получилось, по-моему, здорово. Место очень востребовано жителями. Очень жаль, что из-за пандемии торжественного открытия не случилось. Но как только обстоятельства позволят, ветеранов обязательно там соберём.

На подходе ещё два объекта. Ситуация, к сожалению, пока не в нашу пользу: финансирование сельских территорий по программе комфортной городской среды прекратилось. В ней остались только города. Ждём развития событий.

– Назовите самый крупный проект, который сейчас обретает жизнь в округе.

- Если исходить из стоимости, то это новый пешеходный мост через реку Исеть. Он соединяет деревню Черноскутова и село Новоисетское. Строительство моста сейчас завершается, стоимость – 56 млн рублей. Длина сооружения – 100 метров, ширина – 3 метра, высота – 8. Раньше мост был деревянным – он, кстати, до сих пор сохранился. По нему дети из Черноскутова ходили напрямую в Новоисетское – в школу. Но каждый год весной его буквально сносило паводком. Жителям, в том числе школьникам, приходилось идти в обход 5 километров. Мы его восстанавливали, а на следующий год история повторялась. Теперь это капитальное сооружение – из металла с гидроизоляционным покрытием. Большая вода не снесёт его точно – опоры моста уходят вглубь земли на 11 метров. Совсем скоро сдадим его в эксплуатацию – люди очень ждут.

Досье «ОГ» Сергей Белоусов родился в 1975 году в селе Сипавское Каменского района. В 1997 году окончил УГТУ-УПИ. Работал инженером-электриком на Литейном заводе Каменска-Уральского, главным энергетиком энергомеханического отдела завода «Уралэлектромаш». С 2002 по 2012 год занимался предпринимательской деятельностью. Избирался депутатом думы Каменского ГО. В 2012 году стал главой Каменского ГО, в 2016 году переизбран на второй срок. Сергею Белоусову – 45 лет, он родился и вырос в Каменском районе. Фото: Павел Ворожцов

Нас впечатлило Если будете в Каменском районе, обязательно загляните в библиотеку в селе Колчедан. Внутри – новейшее оборудование, полностью мобильная мебель. При этом всё яркое, разноцветное и уютное (чем-то даже напоминает детский садик!). Каждый отдел рассчитан на определённый возраст читателей. В библиотеке можно увидеть коллекцию рукодельных кукол и часов. Часы символизируют, что пришло время читать, говорят сотрудники. Кстати, среди них есть лауреаты губернаторских премий. Вся литература – по новым образовательным стандартам, оборудовано 10 мест доступа в Интернет. На базе библиотеки действует несколько досуговых клубов и даже любительский театр, регулярно проходят мастер-классы. Всего в селе проживают 2,7 тысячи человек, из них 1,2 тысячи – регулярные пользователи библиотеки. Библиотекарь Колчеданской библиотеки Елена Першина показывает главе, как устроены интерактивные игры для детей. Фото: Павел Ворожцов

Не проблема, а беда Зимой 2018 года в Каменском городском округе обострилась коммунальная проблема: в посёлке Мартюш возникло сразу 6 (!) аварийных ситуаций на теплосети и параллельно – подтопление канализационных стоков. На улице – минус 33 °С, тепла нет, жители негодуют. Несколько возмущённых звонков поступило и к нам в редакцию. Тогда мэрия округа во главе с Сергеем Белоусовым подверглась жёсткой проверке, в том числе со стороны прокуратуры. А местные оппозиционеры даже попытались добиться снятия мэра с поста. - Причина ситуации – коммунальные сети в округе не ремонтировались 30 лет. Последний раз трубы меняли в самом начале 1990-х, и то не везде. Времена тогда были тяжёлые. За последние два года мы заменили 20 процентов сетей, в том числе в Мартюше. Запустили две новых газовых котельных. Коммуналка по-прежнему остаётся главной проблемой территории. В этом году мы передали теплосети в концессию инвестору – сроком на 25 лет, основные мероприятия пройдут в первую пятилетку. 300 млн рублей вкладывает область и 200 млн – инвестор. С 2021 года начинается строительство новых котельных в сёлах Маминское и Рыбниковское. И реконструкция сетей теплоснабжения в селе Колчедан. В этих населённых пунктах состояние коммунальных объектов – самое плачевное. Также предстоит передать в концессию сети водоснабжения и канализации – там ситуация ещё сложнее.

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Сергей Белоусов показывает новую стену Славы в парке Победы села Колчедан. Фото: Павел Ворожцов

Сергей Белоусов стоит на старом, деревянном мосту между двумя сёлами. Рядом – новый мост из металла, который сейчас достраивается. Фото: Павел Ворожцов

На стройплощадке по возведению моста каждый день трудятся 15 человек. Фото: Павел Ворожцов