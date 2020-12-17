Гордума Среднеуральска не стала рассматривать вопрос об отставке главы

С требованием отправить Андрея Зашляпина в отставку выступила прокуратура Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

Городская дума Среднеуральска исключила из повестки сегодняшнего заседания вопрос о досрочном прекращении полномочий главы городского округа. С требованием отправить Андрея Зашляпина в отставку выступила прокуратура Свердловской области.

Вопрос об отставке мэра был включён в проект повестки 78-го очередного заседания, однако на этапе рассмотрения проекта был исключён из него. Об этом «Областной газете» рассказали в гордуме. Там также подтвердили информацию о внесении прокуратурой представления с требованием отправить главу муниципалитета в отставку.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что до тех пор, пока акт реагирования не будет рассмотрен, комментировать его не будут. Вопрос о судьбе Андрея Зашляпина предстоит рассмотреть областной комиссии по противодействию коррупции. По данным местных СМИ, претензии прокуратуры связаны со строительными компаниями, которыми ранее владел Андрей Зашляпин.

Напомним, главой Среднеуральска Андрей Зашляпин стал весной 2019 года. Выступая перед конкурсной комиссией и местными депутатами, он отмечал, что имеет многолетний опыт в сфере строительства и видит развитие города в его застройке. После вступления в должность он дал интервью «Областной газете», в котором рассказал о планах по застройке города, создании новых рабочих мест, строительстве детских садов.