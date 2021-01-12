На внеочередном заседании Дума Серовского городского округа выбрала нового председателя. На должность были выдвинуты две кандидатуры – Марата Бареева и Дмитрия Попенова. Большинство депутатов поддержало Марата Бареева.

В представительном органе Марат Бареев уже более трёх лет, с 2017 года. В думу был избран по многомандатному округу №4 при выдвижении от партии «Единая Россия». Является членом двух комиссий: по бюджету и экономической политике, по местному самоуправлению и правопорядку. С марта 2020 года работал в должности заместителя председателя думы.

Марату Барееву 48 лет, у него два высших образования: в 1999 году окончил УГТУ-УПИ по специальности «Инженер-экономист»; в 2015-м – УрФУ, по специальности «Металлургия». С 1993 года трудился на Надеждинском металлургическом заводе.

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Опубликовано в №003 от 13.01.2021.