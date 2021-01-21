Гордума Среднеуральска примет решение об отставке главы Андрея Зашляпина 21 января

В начале недели стало известно, что Андрей Зашляпин подал в отставку. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 21 января, городская дума Среднеуральска проведёт внеочередное заседание. На нём будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы городского округа Андрея Зашляпина.

Депутаты назначат временно исполняющего полномочия главы города, объявят конкурс по отбору кандидатур на должность мэра, утвердят календарь основных мероприятий по подготовке к конкурсу, сформируют состав конкурсной комиссии, а также утвердят план работы гордумы на 2021 год. Заседание намечено на 16:00, следует из проекта повестки, опубликованного на сайте городской администрации.

Как писала "Областная газета", в начале недели стало известно, что действующий глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку. С требованием о прекращении его полномочий в конце 2020 года выступила прокуратура Свердловской области. По данным местных СМИ, претензии надзорного ведомства связаны со строительными компаниями, которыми ранее владел Андрей Зашляпин. Тогда гордума этот вопрос рассматривать не стала, хотя изначально он был включён в повестку.

Ряд телеграм-каналов предполагает, что пост мэра Среднеуральска займёт бывший первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, который ранее покинул мэрию уральской столицы, написав заявление об уходе.

Напомним, главой Среднеуральска Андрей Зашляпин стал весной 2019 года. Выступая перед конкурсной комиссией и местными депутатами, он отмечал, что имеет многолетний опыт в сфере строительства. После вступления в должность он дал интервью "ОГ", в котором рассказал о планах по застройке города, создании новых рабочих мест, строительстве детских садов.