Уральским сёлам выделены деньги на инфраструктурные проекты

География сельских территорий, которые получат областную помощь, очень широка. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области распределило субсидии из областного бюджета сельским территориям на 2021–2023 годы (постановление №22-ПП от 21.01.2021 опубликовано на портале правовой информации региона www.pravo.gov66.ru). Деньги пойдут на строительство образовательных и физкультурно-спортивных объектов, а также на улучшение жилищных условий сельчан.

Как сообщила «Облгазета» в пятницу, субсидии предоставлены в рамках областной программы развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Общая сумма средств только на 2021 год превышает 600 млн рублей. Так, для создания современного облика сельских территорий выделено 575,4 млн рублей. Из них 239 млн направлено на строительство новой школы в селе Байкалово, 239 млн – на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Пионерский, 193,7 млн – на строительство начальной школы в посёлке Пышма и пр.

27 территорий получат деньги на улучшение жилищных условий граждан. На эти цели из областного бюджета выделено 29,1 млн рублей и ещё 34,2 млн – из федерального. Эти средства сельские территории должны освоить в 2021 году. Так, в Ирбитский район направлено 16,1 млн рублей, в Байкаловский район – 6,3 млн рублей, в Артинский район – 4,4 млн рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».