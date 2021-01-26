«Было бы здорово увидеть на нашем юбилее президента»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял нас в своём рабочем кабинете Фото: Павел Ворожцов

В августе 2022 года Нижний Тагил отметит 300-летие со дня основания. Готовиться к юбилею город начал ещё в 2019 году, замахнувшись сразу на несколько масштабных проектов, которые должны сделать жизнь тагильчан более комфортной. Сейчас муниципалитет переживает строительный бум, чтобы встретить круглую дату, что называется, во всей красе. Мэр Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ рассказал, как меняется облик города в преддверии юбилея.

Такой логотип к 300-летию Нижнего Тагила выбрали жители города Фото: Елена Кирилюк, Макс Щербинин

Миллиардный размах

– Владислав Юрьевич, недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что, несмотря на пандемию, никакого сокращения средств на юбилейные мероприятия в Нижнем Тагиле не будет. О каких расходах вообще идёт речь?

– План мероприятий к 300-летию города, утверждённый губернатором, очень большой и касается разных сфер. По этой причине общую цифру никто пока не сводил. Могу назвать суммы по крупнейшим проектам. Это строительство моста через Городской пруд – 1,2 млрд рублей. Ремонт дорог – 700 млн рублей. Проект «Тагильская лагуна-2» – 560 млн. Капитальный ремонт двух школ – более 400 млн. И ряд других. Кроме того, ждём от федерации финансирования на строительство ещё двух детских садов. Это средства на 2021 год, в бюджете они заложены.

– Другие города региона могут только мечтать о таких инвестициях…

– На самом деле привлечь такие деньги удалось благодаря тому, что мы не первый год участвуем в реализации нацпроектов, федеральных и региональных программах. И, конечно, поддержке губернатора – часть средств выделена дополнительно из областной казны. Нижний Тагил – второй по величине город Свердловской области. Город трудовой доблести – теперь уже официально. И 300-летний юбилей – историческое событие, которое нельзя проигнорировать. Тысячи тагильчан ждут праздника.

Мост через тагильский пруд – вид сверху Фото: Илья Колесов

– Кстати, о городе трудовой доблести. Это почётное звание будет как-то «зафиксировано» в городской инфраструктуре?

– Безусловно. На этой неделе завершается всероссийский конкурс на лучший проект памятной стелы. Стела появится в 20 российских городах, которым присвоено это звание. У нас есть право дополнить конструкцию своими элементами, характеризующими вклад местных предприятий в оборону страны.

В Нижнем Тагиле она будет установлена в сквере на Привокзальной площади. Саму площадь мы полностью реконструируем, стоимость работ – порядка 200 млн рублей. Проект выполняет Уральский дорожный научно-исследовательский центр. Сквер со стелой будет доминантой этой территории.

Также мы ставим новый въездной знак – на пересечении улиц Красногвардейской – Садоводов – Фестивальной. Там дорожная развязка, мимо проходят электрички – увидят и жители, и гости города. Знак красивый, с копией указа о присвоении звания «Город трудовой доблести» и орденом Красного Знамени. К юбилею, думаю, всё успеем сделать.

– У Нижнего Тагила ещё и юбилейный логотип появился. Как будете его использовать?

– Да, у нас прошло голосование на сайте администрации. Были представлены 6 вариантов логотипов. В итоге победу одержал логотип под названием «Город с башней на горе» – он набрал 32 процента голосов. Авторы наши – дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин. Логотип будет использовать наше волонтёрское движение – и на своей экипировке, и на раздаточных материалах. В газете «Тагильский рабочий» он появится. Конечно, на сувенирной продукции. И есть задумка украсить логотипом объекты, которые уже появились к юбилею. Разместить на них таблички, что объект построен в таком-то году – к 300-летию Нижнего Тагила. Как говорится, на память потомкам.

Так будет выглядеть новый въездной знак в Нижний Тагил Фото: Илья Колесов

«Привет» из прошлого Визитная карточка Нижнего Тагила – старый завод Демидовых у городской плотины. Планировалось, что он станет продолжением нового музейного комплекса под открытым небом. Но недавно учёные провели обследование территории и обнаружили под землёй… сеть водных каналов. Всего их 7, внутри они отделаны камнем. Откуда появляется вода и куда уходит – неизвестно. Сами каналы построены в эпоху Демидовых. Находка потрясла экспертов. С учётом того, что некоторые объекты завода находятся в полуразрушенном состоянии, есть риск, что пребывание на территории является небезопасным. – Мы пока не знаем, что делать с этими каналами. И самое главное – какая организация способна их исследовать и обеспечить безопасность, – сказал Владислав Пинаев.

Тагильские «фишки»

– Давайте пройдёмся по проектам. Известно, что к предстоящему юбилею вы серьёзно взялись за улично-дорожную сеть – только за последние два года закатано в асфальт 52 дороги. Что дальше?

– Да, мы действительно уже отремонтировали 52 дороги: в 2019 году – 24, в 2020-м – 28. Благодаря губернатору город участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому такой объём работ. На этот год планируем 15 дорог, но по протяжённости они очень большие. Дорога по улице Индустриальной, к примеру, длиной более 3 км. Есть планы на 2022 год. Например, проект «Ленинградский проспект». Там всё в комплексе будет: и новый асфальт на проезжей части, и широкая пешеходная зона с дорожной плиткой, уличным освещением, скамейками. Трамвайные пути также заменим. Всего в рамках нацпроекта в Нижнем Тагиле будут отремонтированы 124 дороги. И это тоже подарок к юбилею.

– Для новых дорог нужен новый общественный транспорт…

– В прошлом году мы купили три новых трамвая – от Уралтрансмаша. Они уже работают по маршрутам. Будет финансовая возможность, приобретём ещё несколько машин. Как вы знаете, недавно губернатор принял решение подарить городу трамвай в стиле ретро – он будет экскурсионным.

С трамваями есть сложность – в сильные морозы они отказываются работать. Недавно были холода – две подстанции выгорели, кабель под землёй. Видимо, произошло короткое замыкание. Трое суток специалисты устраняли неполадки. Выяснилось, что в сильный мороз между колёсами трамвая и рельсами образуется тонкая наледь. Вечером машины приходят на стоянку, а утром не могут выехать. Начинают «шлифовать», и наледь действует как диэлектрика – нет контакта колёс с рельсами. Поэтому на несколько дней мы вывели трамваи в круглосуточный режим работы, чтобы эта наледь не образовывалась.

Что касается автобусов, в прошлом году мы получили 17 новых низкопольных машин марки «СИМАЗ». Они экологичные, работают на газу. В салонах есть система видеонаблюдения, учёта пассажиров, связи с водителем. Выводим их на маршруты взамен устаревших «Газелей». Автобусы закуплены на средства областного бюджета.

Отдельной строкой – Также было бы здорово увидеть на нашем юбилее Президента России. Я думал об этом, но пока не обсуждал с губернатором.

– Часть юбилейных мероприятий касается системы образовательных учреждений. Как обстоят дела со школами и садиками?

– В 2019 году у нас открылась новая школа №100 в крупнейшем спальном районе города – Гальянке. Она рассчитана на 1 200 мест. Стоимость объекта – почти 900 млн рублей. Лет 35 ничего подобного в Нижнем Тагиле не строилось, сегодня это крупнейшее образовательное учреждение – с самым современным оборудованием.

В 2019-2020 годах две школы – №72 и №85 были капитально отремонтированы. Обе построены в 1960-е годы. Мы закупили новое оборудование, мебель, спортинвентарь, заменили сети. В школе №85 ещё и стадион реконструировали. В этом году планируем капремонт ещё трёх школ выполнить. Среди них – школа №23, построенная в 1939 году.

Завершили строительство трёх детских садов с ясельными группами, ввели 430 мест для детей. Сейчас в планах – капремонт яслей №10 в микрорайоне Выя. И строительство двух садиков в Тагилстроевском районе на 170 и 270 мест. Ведётся разработка проектов для строительства ещё трёх дошкольных образовательных учреждений.

Макет корабля «Летучий голландец», который появится в рамках проекта «Тагильская лагуна-2» Фото: Илья Колесов

– К юбилею города вы наметили благоустройство нескольких общественных пространств и дворовых территорий. Особый интерес вызывает проект «Тагильская лагуна-2». Говорят, это будет нечто уникальное…

– «Тагильская лагуна-2» – второй этап благоустройства набережной Городского пруда. Стоимость работ – 560 млн рублей, деньги федеральные и областные, курирует проект Ростуризм. Подрядчик уже определился, за год ему предстоит благоустроить ни много ни мало 60,7 тысячи квадратных метров территории. Большая часть её будет зоной отдыха для детей. Там будут заниматься ребята из кружков нашего Дворца детского и юношеского творчества – порядка 4,5 тысячи человек. И для них построят скейт-парк, трассу для картинга, площадку для запуска авиамоделей – ракет и самолётов, бассейн для судомодельного спорта… Появятся уникальные объекты – например, маяк и корабль «Летучий голландец». Наши дети смогут на свежем воздухе заниматься любимым делом и весело проводить время. Мы и сам Дворец детского и юношеского творчества хотим привести в порядок, реконструкция обойдётся в 150 млн рублей.

– Нижний Тагил неразрывно связан с династией Демидовых. По плану к 300-летию города на базе бывшего демидовского заводоуправления должен появиться современный музейный комплекс. Есть подвижки с этим проектом?

– Губернатор этот проект поддержал. Мы провели большую работу с областным управлением по охране объектов культурного наследия. Эксперты пришли к выводу, что зданиям заводоуправления необходим не капремонт, а реконструкция. То есть многие вещи нужно восстанавливать с нуля. И стоимость проекта резко выросла – с 1,6 до 2,3 млрд рублей. Сейчас он проходит госэкспертизу – осенью ждём официальное заключение. Думаю, что музейный комплекс заработает, но уже после 2022 года. Это будет «фишка» номер один не только Нижнего Тагила, но и всей Свердловской области. Туристы поедут однозначно. Ведь у нас сохранилась одна из лучших демидовских коллекций в мире. Она уже пользуется популярностью у иностранных учёных.

Главный подарок Крупнейший проект к 300-летию Нижнего Тагила – автодорожный мостовой переход через Городской пруд. Его строительство началось в 2020 году. Срок сдачи объекта – ноябрь 2022 года (но власти рассчитывают закончить работы ко Дню города – это третье воскресенье августа). Генеральный подрядчик строительства – московская компания «АльмакорГруп». Мост протянется от проспекта Уральского через акваторию пруда до Южного подъезда к городу. Протяжённость путепровода – 434 метра, ширина – почти 25 метров, 4 полосы движения. Общая стоимость объекта – 4 млрд рублей (900 млн освоено в 2020 году, 1,2 млрд – в этом году, 1,9 млрд – в 2022 году), средства выделены компанией «ЕВРАЗ» и правительством Свердловской области. У моста – 8 опор, из них 7 уже сделаны. Ведётся сборка пролётного строения. В феврале подрядчик будет «натаскивать» на них первые 62 метра моста. Строителям также предстоит сделать подъездные пути по обоим берегам пруда и построить «клеверную» дорожную развязку от въезда в город по направлению к мосту. – Во-первых, мост позволит частично освободить центр города от большегрузов, – говорит Владислав Пинаев. – Сейчас фуры и грузовики, идущие в Верхнюю и Нижнюю Салду, в «Титановую долину», едут через город. А по мосту они пойдут в обход. Во-вторых, мост даст возможность отремонтировать нашу плотину. Она практически в аварийном состоянии и давно требует капремонта. Дорога через плотину связывает центр города с микрорайоном Гальянка. Это самый густонаселённый район, где проживает 120 тысяч человек. И если мы эту магистраль перекроем, всё движение в городе можно «хоронить». У нас там однажды встал трамвай – полгорода опоздало на работу. Мост же позволит спокойно закрыть плотину на ремонт, при этом сохранить движение. И, в-третьих, такой большой инфраструктурный проект является украшением любого города, придаёт ему значимость. К нам придут крупные торговые центры, оживится застройка на пустырях в районе моста, многие предприниматели уже проявляют к этому интерес. С моста будет виден весь город – это красивое зрелище. И жители, катающиеся на лодках и паромах, смогут его оценить с воды. Кстати, впервые мост через Тагильский пруд появился на генеральном плане развития города ещё в 1935 году. Но строительство заводов, а затем война отодвинули эту мечту до лучших времён.

На фото слева – технический мост для работы строителей, рядом – опоры под будущий, капитальный мост Фото: Павел Ворожцов

Сварщики на стройплощадке моста – работа кипит Фото: Павел Ворожцов

Над возведением моста через тагильский пруд работают несколько бригад Фото: Павел Ворожцов

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