Глава Каменска-Уральского после предложения губернатора подал в отставку

Алексей Шмыков возглавлял Каменск-Уральский с 2016 года. Фото: Павел Ворожцов

Мэр одного из крупнейших городов Свердловской области Алексей Шмыков досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новую должность. 27 января дума приняла его заявление, а уже на следующий день были подписаны документы о его назначении в области.

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей встречи с Алексеем Шмыковым предложил ему место своего заместителя. Алексей Викторович предложение принял. Напомним, у мэра в марте истекал срок полномочий, однако он не стал дожидаться весны и сложил полномочия досрочно. На новом месте экс-мэр будет курировать деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов и экологии, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии.

- Ничего страшного не произошло. Мы прекрасно понимаем, что руководитель такого уровня как Алексей Викторович ценен на муниципальном уровне, но более ценен будет на региональном, а может быть, и на федеральном уровне, - прокомментировал отставку председатель гордумы Валерий Пермяков.

Своё решение Алексей Шмыков пояснил на встрече с местными журналистам, а также успокоил всех присутствующих, что все запланированные проекты будут реализованы.

- Бюджет принят, команда работоспособная, не надо беспокоиться. Я буду часто в Каменске-Уральском, не сомневайтесь. Буду помогать городу, надеюсь, сделаем ещё больше, - подчеркнул он.

К слову, конкурс на позицию мэра Каменска-Уральского уже объявлен. Пока исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель главы Алексей Герасимов. Новогоглаву дума должна избрать в марте, как сообщил "ОГ" Валерий Пермяков, на текущий момент на конкурс заявились три кандидата.