Гордума выберет главу Екатеринбурга из трёх кандидатов, а какого поддержали единороссы?

Члены президиума политсовета реготделения партии «Единой России» единогласно поддержали Алексея Орлова. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершились трёхдневные собеседования конкурсной комиссии с претендентами на пост мэра. Их прошли 42 кандидата из 43 допущенных – к рассмотрению гордумой рекомендованы трое. В этот же день свердловские единороссы назвали кандидата, которого поддерживают на конкурсе.

По итогам работы комиссии в шорт лист кандидатов вошли врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко (за них комиссия проголосовала единогласно) и депутат Заксобрания области Михаил Зубарев - он получил пять голосов «за» из шести. Именно из них будут выбирать депутаты гордумы нового главу.

После этого конкурсная комиссия приняла ещё одно решение – выбрала кандидата для рекомендации к избранию на пост мэра уральской столицы. Снова шесть рук поднялись за кандидатуру Орлова.

Эту информацию членам президиума политсовета регионального отделения партии озвучил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Затем перед ними выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что решение о поддержке кандидата на должность главы Екатеринбурга – очень важный вопрос.

– Я лишь хочу спросить: какой нам нужен мэр? По моему мнению, этот человек должен быть высококлассным профессионалом, обладать всеми необходимыми компетенциями в сфере муниципального управления, уметь работать в команде. Он должен соответствовать масштабам тех задач, которые предстоит реализовать в Екатеринбурге в ближайшие года – это подготовка к 300-летию города, к Всемирным студенческим играм, – отметил губернатор. – От себя могу сказать лишь одно – мне было жаль отпускать Алексея Орлова на эту важную и нужную работу. В правительстве Алексей Валерьевич вёл серьёзный блок вопросов. Я предлагаю членам президиума поддержать кандидатуру Алексея Валерьевича как кандидата на должность главы муниципального образования. От этого решения выиграют и жители Екатеринбурга, и бизнес-сообщество, и промышленные предприятия. Я буду поддерживать команду Алексея Валерьевича.

Сам Алексей Орлов признался, что осознаёт, какая ответственность на него возлагается:

– Я обязуюсь поддерживать постоянные коммуникации с жителями, бизнесом, взаимодействовать с городской думой, областными структурами.

Виктор Шептий выразил надежду, что Алексея Орлова на голосовании поддержат не только представители партии "Единой России":

- Этот вопрос не должен быть политизирован, это должен быть общий вопрос работы в интересах горожан, - подчеркнул он. -- Мы предварительно пообщались с Алексеем Орловым, который является нашим однопартийцем уже 15 лет. Изучили его опыт работы. Хотя, если честно, то мы уже девять лет бок о бок с ним работаем, с тех пор, как он пришёл в правительство области. Знаем его хорошо. Но муниципальная работа совершенно новая. Екатеринбург - это столица региона. Здесь своя разнообразная политическая история.

На рабочей встрече присутствовала и руководитель фракции единороссов в гордуме Ира Овчинникова. Напомним, что окончательное решение остаётся именно за депутатами. Они 9 февраля выберут человека, который возглавит уральскую столицу. У «Единой России» в гордуме большинство – 19 из 36 голосов. На следующей неделе, после заседания фракции, их станет 20 – Любовь Боркову вчера приняли в ряды единороссов.