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8 февраля 2021, 19:02

Инаугурация нового мэра Екатеринбурга запланирована на 10 февраля

Администрация Екатеринбурга

Церемонию назначили на 17:00 10 февраля - на следующий день после избрания мэра депутатами. Фото: Павел Ворожцов

9 февраля на заседании гордумы выберут мэра Екатеринбурга. В мэрии запланировали провести инаугурацию нового главы города.

Церемонию назначили на 17:00 10 февраля - на следующий день после избрания мэра депутатами. Эту информацию "Областной газете" сообщили в пресс-службе администрации столицы Урала.

Согласно повестке заседания гордумы, вопросу об избрании главы Екатеринбурга завтра будет уделено 1,5 часа - с 10:10 до 11:40. Докладчиком выступит председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников.

Известно, что депутаты будут выбирать из трёх кандидатов, рекомендованных комиссией. В шорт лист вошли врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко (за них комиссия проголосовала единогласно) и депутат Заксобрания области Михаил Зубарев - он получил пять голосов "за" из шести.

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Областная газета Свердловской области

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