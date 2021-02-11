Назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Среднеуральска

Утверждён состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Среднеуральска. Фото: Павел Ворожцов.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Среднеуральска вошли четыре человека. Распоряжение об их назначении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Согласно документу, в состав конкурсной комиссии вошли:

управляющий администрацией Западного управленческого округа Свердловской области Виталий Вольф ,

, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области - директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства региона Вадим Дубичев ,

, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области - директор департамента государственной службы, кадров и наград губернатора и правительства региона Марина Обрубова ,

, заместитель директора департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области Наталья Соколова.

Напомним, в конце января дума Среднеуральска приняла отставку Андрея Зашляпина, занимавшего до этого пост главы городского округа. С требованием о прекращении его полномочий в конце прошлого года выступила прокуратура Свердловской области. По данным местных СМИ, претензии надзорного ведомства связаны со строительными компаниями, которыми ранее владел Зашляпин. Тогда гордума этот вопрос рассматривать не стала, хотя изначально он был включён в повестку.

Обязанности главы Среднеуральска возложены на Александра Ковальчика, который ранее покинул мэрию уральской столицы.

Накануне в Екатеринбурге состоялась инаугурация нового мэра Алексея Орлова. В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на этот пост были включены три человека. Одним из них, как и в случае со Среднеуральском, был Вадим Дубичев.

Распоряжение опубликовано в сегодняшнем номере "ОГ". Также дублируем его ниже.